Крымское окно: первая пятилетка Крыма в составе России

Если вспомнить о традициях ударных пятилеток, то первая всегда была посвящена восстановлению, а вторая становилась решающей и прорывной. Насколько надежный фундамент для будущего развития Крыма заложен за первые пять лет после возвращения в Россию? И что может помешать полуострову превратиться в самый процветающий регион нашей страны? На эти вопросы отвечает постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации, заместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий МУРАДОВ (на фото).

– Давайте начнем с больного: насколько санкции портят жизнь гражданам Крыма?

– Существуют санкции, которые направлены против всей России. Они неприятны, но наша страна к ним адаптировалась. Иное дело – тотальная блокада Крыма. Она лишена человечности и нацелена на то, чтобы наказать жителей республики за то, что они «не так» проголосовали на референдуме, который был проведен безупречно, в соответствии с международными стандартами и внутренним законодательством. К Крыму были применены, например, такие граничащие с геноцидом меры, как лишение людей воды. В 2014 году, несмотря на предложение республики платить за воду очень серьезные деньги, столь необходимые Украине десятки миллионов долларов, соседнее государство закопало свой канал, и у нас погибли сельскохозяйственные посевы на севере полуострова. Рисовая отрасль прекратила свое существование в Крыму, очень осложнилось выращивание кукурузы, подсолнечника и многих других культур. Хозяйства Крыма стали переходить с влаголюбивых культур на засухоустойчивые выносливые сорта пшеницы и ячменя. На это потратили полтора-два года и понесли немалые потери. Все это вызвало неимоверный восторг у бандеровских нацистов, в полной мере оправдывающих это «звание».

Вторая поистине бандитская акция – это подрыв линий электропередачи на юге Украины, которые давали полуострову 80% электроэнергии. Сделано это было умышленно, под зиму, в конце ноября, чтобы нанести наибольший ущерб именно людям. В это время на операционных столах в больницах были пациенты, дети – в школах и садиках. Пришлось срочно поставлять тысячи генераторов, за 4 – 5 месяцев строить энергомост. А материальный и тем более моральный урон все равно оказались очень большими. И это все замалчивалось или поддерживалось западными союзниками киевской власти.

Серьезный удар по правам человека был нанесен введением запрета на поездки крымчан в страны ЕС. Вы посмотрите на национальный состав Крыма: греки, болгары, немцы, итальянцы, эстонцы… У них есть родственники за границей. Нарушены основополагающие принципы свободы передвижения граждан, нарушены родственные и семейные связи, что впрямую противоречит хельсинкскому заключительному акту 1975 года. То, за что боролась «демократическая Европа» 40 лет назад, она сама же и разрушила.

Под запрет поставили и крымские порты, и аэропорт. Создают всевозможные препятствия для посещения Крыма иностранными официальными делегациями.

Но граждане ЕС, политические и общественные деятели, правозащитники и предприниматели все равно стали активно приезжать в Крым. Мы за 5 лет насчитали более 800 зарубежных делегаций. Потому что люди интересуются: что тут у нас такое ужасное происходит и почему на Крым наложены санкции?

Со всеми проблемами Крым справился, но то, что нашему населению пытаются нанести прямой и как можно более тяжелый ущерб, – это факт.

– Насколько бьет по туризму запрет иностранным судам входить в крымские порты?

– Запрет распространяется не только на иностранные суда. Даже если российский корабль заходил в порт Крыма и пошел дальше за границу – его тоже могут задержать. То же самое с аэропортом. США запрещают что-то не только своим гражданам, а всему миру, и такими действиями наносится ущерб международному сотрудничеству в целом. Это первыми осознали европейцы. Приезжая к нам на Ялтинский международный экономический форум, они всегда поднимают вопрос о тупиковом характере антикрымских санкций. Раньше это недовольство росло только в среде предпринимателей, сейчас уже выходит на уровень парламентов и правительств. Идет подготовка к тому, чтобы консолидированно группой государств выступить за отмену санкций.

Три года назад на Ялтинском форуме было высказано предложение о создании Международной ассоциации друзей Крыма. И друзья Крыма выдвинули прекрасную идею: попросить российское руководство открыть «крымское окно» на пути прекращения санкционной конфронтации. В частности, те продовольственные товары, которые в связи с санкциями запрещено ввозить в Россию, – разрешить ввозить через Крым и специально созданную для этого крымскую внешнеторговую организацию.

Международный аэропорт в Симферополе – воздушный мост поможет увеличить и поток туристов в Крым, и предпринимательскую активность

– Я правильно понял идею: Россия запретила польские яблоки, но через Крым их ввозить можно?

– Да, это и предлагают зарубежные друзья Крыма. А в Крыму нужно расположить предприятия по производству яблочного сока, детского питания…

Идей, которые разрушают вредоносную политику санкций, наши зарубежные друзья высказывают много, нам нужно лишь внимательнее к ним прислушиваться.

- На ялтинском форуме будет большая сирийская делегация. Откуда взялась идея крымско-сирийского сотрудничества?

– И Крым, и Сирия – глубоко заблокированные западными санкциями регионы. И нам ничто не мешает напрямую выстраивать экономические отношения, торговлю, грузоперевозки. Сирия переходит в режим поствоенного восстановления, а из Новороссийска судам трудно идти в Сирию, потому что их потом не пустят в другие порты. Но тех, кто идет из крымских портов в Сирию, это уже не волнует. По этому маршруту можно возить любую продукцию, но на ближайшую перспективу эти корабли в западные порты не зайдут. Мы открываем это окно: создаем крымско-сирийский торговый дом и крымско-сирийскую судоходную компанию. Для нас сирийское направление – ключевое в антисанкционной политике.

– Что по силам создать в Крыму во «второй пятилетке»?

– Фундамент для бурного развития заложен: создана базисная инфраструктура. Автомобильный мост действует, строительство железнодорожного моста и основной трассы «Таврида» завершается, достигнута энергонезависимость полуострова. Десятки детских садов, школ, больниц построены либо капитально отремонтированы. Сооружаются логистические центры. В реконструкцию Крыма активно включился бизнес. Он всегда в первую очередь смотрит на инфраструктуру. Если она есть — значит работать можно. Автомобильную дорогу ввели – у нас на 26% вырос туризм. Железнодорожный мост откроем – будет еще больший рост. Заявок на наши туристические объекты в начинающемся сезоне уже на 18% выше, чем в прошлом году.

Откроем мост – повезем по железной дороге грузы в порты Керчи, Феодосии, Евпатории. Порты начнут работать, бюджет будет интенсивно расти.

Крым в новом качестве интересен и для российских инвесторов, и для иностранных. Но как осуществляются инвестиции сегодня: все через какие-то боковые структуры, посредников. Потому что многие известные коммерсанты боятся попасть под режим санкций. Особенно грустно, что боятся наши, российские. Заметьте: такие мировые сети, как «Ашан», Metro в Крыму работают и ничего им не страшно; никто их не наказывает, потому что они учреждены российскими юридическими лицами, филиалами этих сетей. Но ни одной общероссийской торговой сети в Крыму нет, только местные. То же самое касается банков. Если бы все крупные российские банки вошли в Крым одновременно, то им бояться было бы нечего. Потому что невозможно поставить под санкции все банки РФ: мировая экономика рухнет. Все это понимают, но в Крым не входят. Мое объяснение простое: боятся персональных санкций конкретные люди, руководители этих банков и предприятий.

Если мы все не будем сплоченными в противостоянии антироссийской агрессии, в том числе экономической, то всех, как говорится, «перестреляют поодиночке». Этому история учит. Нерешительность банкиров мешает развитию. Расчеты в валюте из Крыма сложно вести. На крымском направлении нужно сплочение всего российского бизнес-сообщества.