2019-04-18T23:28:57+03:00
Экономика

Дмитрий Овсянников: Севастополь был и будет уникальным

Город федерального значения движется к лидирующим позициям
Алексей НОВИКОВ
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Дмитрий Овсянников – с 18 сентября 2017 года губернатор города федерального значения Севастополь. За него проголосовал 71% избирателей городаДмитрий Овсянников – с 18 сентября 2017 года губернатор города федерального значения Севастополь. За него проголосовал 71% избирателей города
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Воссоединение с Россией дало Севастополю мощный импульс роста. Сегодня наш город – один из самых динамично развивающихся в стране.

Город привлекателен для людей – за пять лет в Севастополе стало на 15% больше жителей. Город меняется: по программе капремонта отремонтирован каждый 4-й дом, благоустроено 20 парков и скверов, сделано 195 километров дорог. Севастополь вошел в 20 самых благоустроенных регионов страны, по оценке Минстроя России, а в рейтинге российских регионов по качеству жизни поднялся с 71-го места в 2015 году на 20-е в 2018-м.

Экономика региона за 5 лет выросла на 80% и только за 2018 год – на 20%. Началась загрузка наших промышленных предприятий: за пять лет промышленное производство выросло на 151%, а объемы производства сельхозпродукции увеличились на 54%.

– В сводном рейтинге регионов, подготовленном Минэкономразвития, Севастополь занял второе место среди 85 субъектов России.

Расскажите об экономическом развитии и инвестпроектах.

– Город привлекателен и для инвесторов: инвестиции в основной капитал выросли в 12 раз и в 2018 году составили 40,5 млрд рублей, причем доля внебюджетных инвестиций достигла 46%. В пересчете на душу населения инвестиции выросли за пять лет в 10,5 раза – до 92 000 рублей. Активно развивается малый и средний бизнес. В этом секторе заняты свыше 47 тысяч горожан. Налоговые поступления за 2018 год выросли на 43%.

Мы перешли к системному, целевому подходу к развитию города – на основе Стратегии развития Севастополя до 2030 года и 20 региональных государственных программ будут построены в рамках ФЦП свыше 200 объектов. И рассчитываем на активное участие ответственного бизнеса в реализации намече-нного.

Важнейшая составляющая для инвесторов – прозрачная и открытая политика принятия решений. Поэтому мы запустили принцип «одного окна», разработали закон, по которому крупные инвесторы могут получить землю без торгов.

И уже есть успешный пример – земельный участок под наш главный культурный проект на мысе Хрустальный выделен по упрощенной процедуре.

Среди наших самых перспективных инвестпроектов – комплексное развитие территории 7-го километра Балаклавского шоссе, куда в перспективе планируем вынести административно-управленческий центр, строительство оптово-распределительного центра и проект в сфере виноградарства и виноделия «Терруар Севастополь».

– Как город готовится к предстоящему курортному сезону?

– Севастополь уникален, и я искренне считаю, что каждый житель России должен хоть раз у нас побывать. Это поможет лучше понять историю государства, прикоснуться к истокам духовности, культуры, патриотизма. С открытием Крымского моста к нам приехало почти на 20% больше гостей, чем годом ранее. А с запуском трассы «Таврида» число туристов продолжит расти, поэтому мы насыщаем событийную повестку города. Создаем более комфортные условия – дороги, пляжи, общественные пространства. В перспективе росту турпотока будет способствовать создание в Севастополе современного и крупнейшего на юге России кластера объектов культуры. В него войдут Музейно-мемориальный комплекс защитникам Севастополя 1941 – 1942 годов, о котором так давно мечтали наши ветераны, художественный музей, Театр оперы и балета, хореографическое училище, Высшая школа театрального искусства.

– Каким вы видите Севастополь будущего? В каком направлении будет развиваться город?

– Севастополь – это город, в котором комфортно жить, работать, учиться и отдыхать. Город с эффективной экономикой, в котором есть возможность для самореализации каждого человека. Это база и надежный тыл Черноморского флота, геостратегический центр страны на Черном море – южная столица России. Севастополь продолжит усиливать свои позиции по всем ключевым направлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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