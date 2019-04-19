Пожалуйте к крымскому столу

Если не вдаваться в детали, создается впечатление, что Крым – рай для агросектора

Будет вода!

Из 365 дней на полуострове примерно 260 солнечных. Даже средняя зимняя температура – плюсовая.

«В морской дали теряются суда/Янтарь висит на лозах винограда/

В лугах шумят бродящие стада», – перечислял райские составляющие Крыма Пушкин. Но виноград сам не растет и стада сами не пасутся. Необходимо современное оборудование, серьезные инвестиции, новые перерабатывающие пищевые производства и пр.

Главную проблему крымскому АПК создала Украина. Пять лет назад она перекрыла основную водную артерию – Северо-Крымский канал, который обеспечивал полуостров водой из Днепра. В результате площадь орошаемых земель сократилась на 90 процентов. Директор НИИ сельского хозяйства Крыма, доктор сельскохозяйственных наук Владимир Паштецкий объяснил:

– Из-за перекрытия Северо-Крымского канала на полуострове прекратили культивацию сои, риса, кукурузы, сократили выращивание овощей. Но мы быстро перестроились и заменили их зернобобовыми, масличными и техническими культурами. 2018 год у нас оказался на редкость засушливый. Тем не менее урожайность зерновых не сократилась ни на центнер.

– Мы задействуем для сельского хозяйства поверхностные воды, – сообщил председатель государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль. – Нас полностью снабдили самой эффективной техникой, о которой раньше мы не могли и мечтать. В 2019 году площадь орошаемых земель намечено увеличить до 20 тысяч гектаров.

На долю АПК Крыма приходится 14 процентов валового регионального продукта республики: это третье место после торговли и промышленности

Все в сад!

У сельскохозяйственной отрасли Крыма три главных приоритета: садоводство, виноградарство и молочное животноводство.

Потребление фруктов в России постоянно возрастает, потенциал фруктового рынка огромный. Между тем среднедушевое потребление фруктов и ягод в стране составляет порядка 62 килограммов на человека в год при рекомендованной норме до 100 килограммов! Поэтому развитие садоводства в Крыму – перспективное и важное направление. Основные фрукты Крыма: яблоки, груши, персики, абрикосы, сливы, черешня.

– С 2014 по 2018 год в республике заложено 2,4 тысячи гектаров молодых садов, – отметил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин. – В 2019 году намечено заложить сады на площади 900 гектаров. Общая площадь плодовых насаждений – почти 12 тысяч гектаров. А среднегодовой объем производства плодов и ягод достиг 100 тысяч тонн. Это стало возможно благодаря 10-кратному увеличению финансовой поддержки садоводства за минувшие пять лет – до 602 миллионов рублей.

– Разведение эфирномасличных культур в Крыму начинает реально возрождаться, – рассказал Владимир Паштецкий. – В советское время до 80 процентов крымских эфирных масел шли на экспорт. Среди тех культур, на которые мы прежде всего ориентируемся, – лаванда, роза, шалфей мускатный и лекарственный и некоторые другие. К примеру, черный тмин.

У сельскохозяйственной отрасли Крыма три главных приоритета: садоводство, виноградарство и молочное животноводство. АПК сохраняет лидирующую позицию среди наиболее инвестиционно привлекательных отраслей крымской экономики

Поднимем бокалы!

Знаменитый французский киноактер Пьер Ришар много лет производит фирменную линейку вин. Побывав в августе 2014 года в Крыму, он заметил: «Некоторые из крымских вин очень хорошие. Но существование в Крыму давней винодельческой традиции неудивительно. Местный климат очень схож с тем, что на юге Франции».

Президент Владимир Путин сказал на встрече с крымчанами в ходе празднования пятилетия воссоединения Крыма с Россией:

– Требуется поддержать производителей, вкладывающих в землю в России, в данном случае в Крыму. Создающих здесь рабочие места и добавленную стоимость, а не тех, кто привозит из-за границы виноматериалы и здесь разливает.

В СССР в Крыму виноградники располагались на площади более 100 тысяч гектаров, в украинский период было потеряно две трети этих площадей.

– Виноградники на полуострове располагались, как правило, на суходольных землях, – говорит доктор сельскохозяйственных наук Федор Адамень. – До 90 процентов виноградников были неорошаемыми. И даже при этом Крым оставался лидером в производстве как вина, так и столового винограда.

Сегодня площадь виноградников в Крыму – порядка 19 тысяч гектаров и 4,5 тысячи – в Севастополе. Это более 20 процентов всех российских виноградных плантаций! Сбор винограда превысил в 2018 году 80 тысяч тонн. Масштабные высадки стали возможны благодаря помощи государства: за пять лет на эти цели выделили свыше одного миллиарда рублей.

На долю АПК Крыма приходится 14 процентов валового регионального продукта республики: это третье место после торговли и промышленности

Не опоздайте, инвесторы

На полуострове сегодня высевают озимую пшеницу, ячмень, просо, бобовые. Также производят овощи – кабачки и баклажаны, сладкий перец. Развивается молочное животноводство. За пятилетний «российский» период Крыма на 9,3 процента возросло поголовье крупного рогатого скота. В 2018 году открылся крупный комбикормовый завод. Реконструирован Раздольненский маслодельный завод. Построен элеваторный комплекс на 40 тысяч тонн хранения зерна.

Все это говорит о серьезном развитии АПК, который «сохраняет за собой позицию среди наиболее инвестиционно привлекательных отраслей крымской экономики», отметила заместитель генерального директора Корпорации развития Республики Крым Наталья Добони.

В сфере сельского хозяйства реализуется более 50 инвестиционных проектов с общей суммой инвестиций более 22 миллиардов рублей.