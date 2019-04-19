Мы не сеем и не пашем, мы весь день граблями машем

Солнце, тепло и дождей в ближайшее время не предвидится, судя по прогнозам синоптиков. Горожанам кайф. И только дачники переживают - нехватка воды осенью и весной может сильно ударить по посадкам. Многие собираются навестить свои дачи в эти выходные, чтобы оценить зимние повреждения. Мы спросили агронома Михаила Воробьева, что сейчас стоит сделать в садах и на огородах.

1. «Причесываем» землю

- Я как раз сейчас в своем саду и не могу сказать, что здесь уже все пересохло, - рассказал нам эксперт. - Но все же снег уже сошел, земля начинает интенсивно подсыхать, поэтому важно принять меры по задержанию влаги. Ведь талая вода для растений важнее обычных поливов.

Самое главное - пройтись граблями по грядкам и в приствольных кругах деревьев и кустов, чтобы разрыхлить верхний слой. Он станет своеобразным щитом для влаги, которая находится глубже в почве, не даст ей испариться. Одновременно это обеспечит доступ кислорода к корням.

2. Собираем в лесу опавшую листву

Идеально, если по осени вы не убирали опавшую листву и сейчас она ровным ковром покрывает участок - это тоже хорошо работает для влагоудержания. Кроме того, опавшей листвой питаются дождевые черви, которые и рыхлят почву и удобряют ее продуктами своей жизнедеятельности.

- Хорошо, что и в городе мы пришли к тому, что осенью листву наконец оставляют под деревьями и начинают убирать только сейчас, - говорит Михаил Воробьев. - Но все же сейчас оставлять землю голой пока слишком рано - она быстро пересохнет. Я бы даже рекомендовал собрать листву и сухую траву за пределами сада и прикрыть этим богатством грядки. Не стоит бояться насекомых-вредителей, которые зимуют в сухих листьях - им интереснее лесные деревья, огородные культуры они не тронут.

3. Низины осушаем

На некоторых участках есть другая проблема - дачи в низинах затапливает, и вода стоит долго, часто до мая.

- Переизбыток влаги, а вернее, его следствие - недостаток кислорода, меняет состав почвы, и все микро- и макроэлементы хуже усваиваются растениями, корни же просто задыхаются, - предупреждает наш эксперт. - Поэтому очень важно прокапывать и впоследствии регулярно чистить дренажные канавы для отвода воды.

4. Высеваем холодостойкие культуры

Для раннего урожая уже можно высевать на прогревшиеся грядки холодостойкие культуры - морковь, репу, редис, укроп, петрушку, пастернак, яровой чеснок, лук, салат.

5. Стрижем деревья и кусты

Самое время обрезать у деревьев лишнее и придать форму кустам. У деревьев удаляем сухие и поломанные ветки, затем вырезаем те, что загущают крону, растут внутрь или вертикально вверх. Кроме того, обязательно удаляем острые развилки (см. графику справа).

Зеленую изгородь стрижем по натянутому шпагату секатором или кусторезом.

6. Удобряем

Время для внесения азотных удобрений (карбамид, аммиачная селитра, настой коровяка)! Они стимулируют рост надземной части растений. Легко растворяются в воде, поэтому удобрения можно просто рассыпать между растениями (соблюдая дозировку!) и обильно полить.