Витамины из аптек: излечат или покалечат?

Давно ли вы покупали в аптеке мультивитаминный комплекс, чтобы приободрить свой организм, изголодавшийся по витаминам зимой? А у кого в домашней аптечке есть витамин С «от простуд», витамин А для улучшения зрения и витамин Е для гладкой кожи? Между тем, в мировой медицине накапливается все больше результатов долгосрочных наблюдений за здоровьем людей, принимающих разные витаминные биодобавки.

Медицинское сообщество все крепче утверждается в мысли: к определенным аптечным витаминам нужно относиться скорее как к лекарствам, чем безобидным пищевым добавкам. Разноцветные драже нужно принимать не «на всякий случай» и для повышения тонуса, а строго по медицинским показаниям и с учетом противопоказаний. В то время как другие БАДы с витаминами скорее можно отнести к «фуфломицинам», то есть средствам, которые по данным исследований точно бесполезны. Зачем тогда опустошать свой кошелек и лишний раз нагружать почки выводом искусственно синтезированных бестолковых веществ?!

Чтобы создать для вас навигатор-ориентир по пользе-вреду-бестолковости аптечных витаминов, мы изучили результаты наиболее показательных, масштабных наблюдений за результатами приема витаминных биодобавок.

Все в одном драже

Международная команда ученых проанализировала 179 исследований об итогах приема мультивитаминных комплексов. Результаты опубликовали в авторитетном научно-медицинском журнале Journal of the American College of Cardiology. Главный вывод вряд ли порадует любителей ярких аптечных упаковок: прием большинства витаминов и минералов не снижает риск смертности, развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Ученые обнаружили, что:

- Мультивитаминные комплексы, а также витамины D, C, A, B6, E, кальций, бета-каротин, цинк, железо, магний, селен никак не влияют на риск сердечно-сосудистых заболеваний и общей смертности;

- антиоксиданты и ниацин (витамин В3) не только не снижают, но и повышают риск общей смертности, то есть в целом ослабляют организм;

- фолиевая кислота и комплекс B-витаминов снижают риск инсульта.

В последнем случае результат выглядит обнадеживающим: прием фолиевой кислоты по данным исследования снижал риск сосудистой катастрофы в мозге на целых 20%. Однако авторы научной работы предупреждают, что не все так однозначно и безоблачно. Дело в том, что наблюдение, показавшее такой результат, проводилось в Китае. Там у большинства населения заметный дефицит фолиевой кислоты. Соответственно, ее восполнение до нормального уровня и привело к положительным результатам. В то время как у европейского населения повального дефицита этого витамина нет. И весомая польза приема фолиевой кислоты для всех подряд (беременные - отдельная история, см. «Важно») не доказана.

КСТАТИ

Еще одно исследование, проведенное 2011 году с участием более 38 000 женщин старше 25 лет, показало: мультивитаминные комплексы, в частности, включающие витамин B6, фолиевую кислоту, магний, цинк и медь повышают риск общей смертности (то есть от различных заболеваний).

Антиоксиданты: больше пользы или вреда?

Витамины A, C и E - мощные антиоксиданты. «Когда мы сталкиваемся со стрессом, в организме образуются активные формы кислорода, которые часто называют также свободными радикалами, - напоминает эксперт по биомедицинским технологиям, научный сотрудник лаборатории исследований старения Медицинской школы Гарварда Александр Тышковский. - Защиту от свободных радикалов обеспечивают антиоксиданты. О пользе и вреде этих веществ до сих пор немало споров». По словам ученого, большинство исследований сейчас приводят к выводу: свободные радикалы, по всей видимости, работают как яды и лекарства. То есть в малой дозе могут быть полезны, потому что активируют механизмы «ремонта» повреждений в организме, в том числе, снижая риск рака. А в чрезмерном количестве свободные радикалы опасны. В отношении антиоксидантов это может означать: если их поток окажется сверхмощным, то есть риск ослабить противораковую защиту.

Судя по всему, именно так и происходит - показали наблюдения за людьми, принимавшими биодобавки с витаминами-антиоксидантами. В частности, выяснилось, что:

- у курильщиков, регулярно принимавших витамин A, рак легкого развивался чаще в сравнении с теми, кто его не принимал;

- прием витаминов А и Е в целом повышает смертность от различных заболеваний.

Лечит ли простуду витамин С

Нередко этому популярному витамину приписывают способность укреплять иммунитет и даже лечить простуду. Мол, вирусы запросто можно убить, если при первых же признаках ОРВИ принять ударную дозу аскорбинки.

Впервые об эффективности витамина С для профилактики простудных заболеваний еще в 1970 году сообщил доктор Лайнус Полинг. Ученый рекомендовал прием мощных доз витамина, около 2000 - 2500 мг в сутки, именно для предотвращения, но не лечения простудных заболеваний.

Более поздние исследования показали, что витамин С не уменьшает симптомы простуды и не сокращает срок болезни. Но что еще хуже, большие дозы витамина С - 2000 мг и выше - могут способствовать образованию камней в почках. Для справки: разные препараты содержат разные дозировки витамина, поэтому внимательно читайте инструкции.

Защита от опухолей или подмога для онкоклеток?

Долгое время витамин B3, или ниацин, называли онкопротектором. То есть предполагали его свойство снижать риск рака. Однако, увы, все оказалось ровно наоборот. Крупное исследование с участием более 36 тысяч мужчин показало: у тех, кто принимал ниацин, оказалась выше заболеваемость раком предстательной железы. Еще в одном исследовании прием повышенных доз витамина E привел к скачку общей смертности (от различных заболеваний).

Также ниацину приписывалась способность защищать от болезни Альцгеймера, сердечно-сосудистых нарушений и некоторых других болезней. Но последние наблюдения поставили крест и на этих надеждах. Так, в одном из исследований 25 000 пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями получали большие дозы витамина В3, чтобы повысить уровень «хорошего» холестерина. Однако препарат не снизил риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и смертности. Более того, участники исследования, принимавшие ниацин, чаще других страдали от инфекций, поражения печени и кровотечений из внутренних органов.

НА ЗАМЕТКУ

В то же время витамин В3 из пищевых продуктов не может привести к передозировке и полезен для организма, поясняют эксперты. Врачи рекомендуют получать ниацин из его естественных источников: есть свеклу, тунец, лосось, говяжью печень, семена подсолнечника. Кроме того, мясо птицы, яйца, молочные продукты и бананы содержат триптофан – аминокислоту, которая в нашем организме преобразуется в ниацин.

Не переборщите с «солнечным» витамином

Витамин D нередко называют витамином молодости и долголетия, отмечает известный российский геронтолог, член-корреспондент РАН, автор книги «Секреты вечной молодости» Алексей Москалев. «По разным данным дефицит этого витамина встречается у 60 — 80% взрослых россиян, - рассказывает ученый. - Исследования показали, что восполнение нехватки витамина D уменьшает риск депрессии, помогает избавиться от лишнего веса, повысить уровень тестостерона у мужчин и снизить риск рака молочной железы у женщин».

Однако важно помнить: этот витамин способен накапливаться в организме, если принимать его в виде препаратов (а не солнечных ванн), предупреждает профессор Москалев. В случае дефицита накопление витамина нам на руку, отлично помогает бороться с нехваткой. Однако, если бесконтрольно, то есть без назначения врача, принимать не подходящие вам дозы, то есть риск заработать передозировку. «Повышенный уровень витамина D в крови может привести к нарушению обмена кальция в организме, что чревато ростом «отложений» на стенках кровеносных сосудов. Из-за этого растет риск сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов», - поясняет исследователь.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Принимать ли препараты из аптек?

Никто не отрицает, что нашему организму нужны витамины. Это жизненно необходимые вещества, отсюда, кстати и название пошло: vita - по-латыни «жизнь». Но добавлять в свой рацион витаминные добавки из аптек нужно только в том случае, если ваш организм действительно нуждается в них. Определить это может только врач. И хорошо бы, чтобы доктор следил за современными исследованиями, которые приносят новые данные: какие витаминные препараты работают, не работают, могут навредить.

В любом случае важно помнить, что у каждого витамина есть доза, выше которой он становится токсичен. А максимальной пользы можно достичь, если принимать эффективные витаминные добавки именно по медпоказаниям и в назначенных доктором дозировках.

ВАЖНО

Беременным женщинам по международным рекомендациям действительно необходимо дополнительно принимать определенные витамины и элементы: фолиевую кислоту, йод, часто железо и т. д., поясняют эксперты. Правильный список подскажет врач акушер-гинеколог.