2019-04-19T17:37:10+03:00
Здоровье

BIOCAD зарегистрировала первый отечественный препарат для лечения тяжелого псориаза

Производство этого инновационного лекарства ждали 3 млн. людей в России
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Компания BIOCAD зарегистрировала первый отечественный препарат для лечения тяжелого псориаза.Компания BIOCAD зарегистрировала первый отечественный препарат для лечения тяжелого псориаза.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Уже в скором времени у пациентов с тяжелым и среднетяжелым псориазом появится инновационное «спасение» нетикаб. Это оригинальный российский препарат на основе моноклональных антител разработки компании BIOCAD. Он позволит блокировать интерлейкин-17. Надо отметить, что к патенту этого лекарства биотехнологическая компания BIOCAD шла упорно и на протяжении нескольких лет. На разработку и клинические исследования нетакимаба потребовалось 7 лет, инвестиции в разработку составили 568 млн. рублей. По прогнозам аналитиков компании, появление нового препарата позволит снизить стоимость терапии тяжелого псориаза в три раза. В аптеки новинка поступит уже в июне 2019 года.

«Мы уверены, что первый российский оригинальный препарат на основе моноклональных антител может стать лучшим в классе ингибиторов интерлейкина-17, – прокомментировал событие Роман Иванов, вице-президент по исследованиям и разработкам компании BIOCAD. - Важно подчеркнуть, что нетакимаб является одним из моноклональных антител, обладающих благоприятным профилем безопасности, что важно для препарата, который применяется для терапии хронического заболевания».

Немаловажно, что клинические исследования выявили высокие показатели эффективности и безопасности препарата у больных псориазом. В течение трех лет 213 пациентов со среднетяжелым и тяжелым вульгарным псориазом принимали инновационный препарат. Данные, полученные за период 12 недель терапии, показали, что 83,3% пациентов, получавших лечение нетакимабом 1 раз в месяц после индукции в течение первых трех недель, достигли 75% улучшения индекса распространенности и тяжести псориаза (PASI 75), каждый третий добился полного очищения кожи.

«Впервые в истории нашей страны, включая опыт Советского Союза, была абсолютно с нуля создана оригинальная молекула такого класса. Сравнимая, а в иных случаях даже превосходящая по эффективности мировые блокбастеры рынка, – рассказал Дмитрий Морозов, генеральный директор BIOCAD. — В ближайшее время будет налажено полноценное производство, и мы реализуем нашу главную цель – обеспечить пациентам с тяжелыми формами псориаза доступ к инновационному эффективному препарату и, как следствие, передовому качественному лечению».

Сегодня в России насчитывается около 3 млн человек, болеющих псориазом. Почти у половины из них диагностируется среднетяжелый или тяжелый псориаз, при котором поражено более 10% площади тела и присутствуют выраженные клинические проявления, такие как покраснение, отек, шелушение, зуд. Из-за перечисленных факторов у пациентов с псориазом значительно снижается качество и сокращается общая продолжительность жизни. И новый препарат, уверены эксперты, позволит повысить качество их жизни в разы.

Напомним, что биотехнологическая компания BIOCAD — ведущая в России инновационная компания, объединившая научно-исследовательский центр мирового уровня, ультрасовременное фармацевтическое и биотехнологическое производство, доклинические и международные клинические исследования, соответствующие современным стандартам.

BIOCAD — одна из немногих в мире компаний полного цикла создания лекарственных препаратов: от поиска молекулы до массового производства и маркетинговой поддержки. Препараты предназначены для лечения самых сложных заболеваний, таких как рак, ВИЧ, гепатит, рассеянный склероз и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU

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