2019-04-26T15:58:50+03:00
Происшествия

Девушка-боец ММА избила на пляже Рио-де-Жанейро сексуального извращенца

Спортсменка призналась, что мужчина мог испугать ее, и она бы получила психологическую травму
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Джойс Вьера занимается смешанными единоборствами больше пяти лет.Джойс Вьера занимается смешанными единоборствами больше пяти лет.
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Есть женщины не только в русских селеньях, но и в бразильских. Это доказала местный боец ММА Джойс Вьера, которая профессионально занимается смешанными единоборствами уже больше пяти лет. Когда к ней на пляже попытался пристать мужчина, который начал изображать перед ней подобие полового акта, девушка не попыталась скрыться бегством, она решила обратить в бегство сексуального извращенца. Хватило пары приемов, чтобы незнакомец позорно сбежал с пляжа.

"Мне очень хочется, чтобы он сел в тюрьму, — цитирует Вьеру издание Daily Mirror. – Потому что то, что произошло со мной, могло произойти с чьей-то дочерью или внучкой. Это могло закончиться проблемами для целой семьи, потому что это травмирует. Такие вещи отравляют жизнь".

Джойс заявила, что она хоть и не робкого десятка, но происшедшее могло оказать на нее большую психологическую травму. И она уверена, что такого рода неадекватные мужчины должны быть наказаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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