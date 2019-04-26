Девушка-боец ММА избила на пляже Рио-де-Жанейро сексуального извращенца

Есть женщины не только в русских селеньях, но и в бразильских. Это доказала местный боец ММА Джойс Вьера, которая профессионально занимается смешанными единоборствами уже больше пяти лет. Когда к ней на пляже попытался пристать мужчина, который начал изображать перед ней подобие полового акта, девушка не попыталась скрыться бегством, она решила обратить в бегство сексуального извращенца. Хватило пары приемов, чтобы незнакомец позорно сбежал с пляжа.

"Мне очень хочется, чтобы он сел в тюрьму, — цитирует Вьеру издание Daily Mirror. – Потому что то, что произошло со мной, могло произойти с чьей-то дочерью или внучкой. Это могло закончиться проблемами для целой семьи, потому что это травмирует. Такие вещи отравляют жизнь".

Джойс заявила, что она хоть и не робкого десятка, но происшедшее могло оказать на нее большую психологическую травму. И она уверена, что такого рода неадекватные мужчины должны быть наказаны.