2019-04-20T00:28:47+03:00
Спорт

ЦСКА чемпион: В последний раз это делали Тихонов и Фетисов

Целых 30 лет хоккеисты ЦСКА не могли выиграть главный трофей страны. И вот – свершилось!
Павел САДКОВЗаместитель главного редактора "Комсомольской Правды"
Поделиться:
Красно-синие сделали то, о чем армейские болельщики уже устали мечтать. Фото: КХЛКрасно-синие сделали то, о чем армейские болельщики уже устали мечтать. Фото: КХЛ
Изменить размер текста:

В 1989 году людей легко было шокировать. Они бы не поверили ни в развал СССР, ни в отпуск в Турции, ни в айфоны… Но допустить, наверное, все это могли. А вот в то, что хоккейный ЦСКА 30 (!) лет не будет чемпионом… Нет, такого быть не могло. Весной 1989-го команда Виктора Тихонова, в составе которой были Фетисов, Касатонов, Константинов, Крутов, Макаров, Быков, Хомутов, Ларионов, Могильный, Буре и многие другие великие выиграли рядовой для себя, 32-й титул чемпионов СССР. А потом, практически в том же составе завоевали «золото» чемпионата мира. Тоже «рядовое», 21-е…

А потом… Отъезд звезд, развал СССР, разделение ЦСКА на два клуба, безденежье, новые лиги, новые чемпионы… 30 лет! И вот, 19 апреля 2019 года шайба 24-х летнего Максима Мамина в овертайме игры с омским «Авангардом» принесла красно-синим Кубок Гагарина и титул сильнейшей команды страны.

В 1989-м Максим еще не родился. А омский «Авангард» занял 4 место в Восточной зоне Первой лиги чемпионата СССР. И едва ли хоть кто-то тогда обратил на это внимание. За минувшие 30 лет «Авангард» стал чемпионом России, превратился в одну из сильнейших команд страны.

Этот ЦСКА – богатый и сильный, штурмовал вершину последние 7 лет. В 2015 армейцы по формальному признаку даже выиграли чемпионат России в 2015 году (но Кубок Гагарина – главный трофей, выиграть тогда не смогли). ЦСКА шел к титулу сложно. Полуфиналы, два проигранных финала… Армейцы были очень близки, но постоянно что-то мешало.

И вот в этом сезоне, красно-синие во главе с Игорем Никитиным сделали то, о чем армейские болельщики уже устали мечтать. Никитину, кстати, в 1989 было 16…

Качество игры, тактика, разбор матчей, оценка работы судей – все это можно оставить на потом. Сейчас вернулась легенда. И это точно на пользу нашему хоккею. Там более, что весь сезон за армейцев переживали полные трибуны.

Что важно теперь? Когда будет новый титул. Ведь не через 30 лет, правда?

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Авангард – ЦСКА 19 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция четвертого матча финала Кубка Гагарина 2019
Хоккей, матч Авангард – ЦСКА 19 апреля 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 19 апреля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч финала Кубка Гагарина 2019 КХЛ
Барселона - Манчестер Юнайтед 16 апреля 2019 года: прямая онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги Чемпионов по футболу
Футбол, матч Барселона - Манчестер Юнайтед 16 апреля 2019 года, прямая онлайн-транслция игры с Камп-Ноу. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Новости 24
В ДНР заявили о гибели трех ополченцев
Гуайдо заявил о начале финальной фазы отстранения Мадуро 1 мая
"Белнефтехим" сообщил об ухудшении качества нефти из России
Волкер: США пришли на Украину надолго
Хоккейный клуб ЦСКА впервые стал обладателем Кубка Гагарина
Порошенко заявил, что у него ожидаются телефонные переговоры с Помпео
Телеведущая предупредила о возможном теракте в студии, в которой находился Порошенко
Вучич заявил, что Сербия не будет вводить антироссийские санкции, несмотря на давление извне
Во Внуково пятилетняя девочка выпала из окна девятого этажа
"Это шапито. Обман украинцев продолжается": Захарова прокомментировала дебаты Порошенко и Зеленского
МИД: Отказ пропустить российские самолеты повлияет на отношения с Мальтой
Супруга Быкова рассказала о состоянии здоровья писателя
Нижний Новгород будет развивать Автозаводский район как альтернативу историческому центру
"Как вы спите по ночам?": Зеленский задал вопрос Порошенко на русском и украинском языках
ФАС проверит рост цен на проезд в автобусах
Порошенко и Зеленский встали на колени во время дебатов
Демократы потребовали предоставить полную версию доклада Мюллера
"Вы не кот в мешке, вы мешок. А в вашем мешке - черные коты": Петр Порошенко обратился к Владимиру Зеленскому на дебатах
Суд отправил под домашний арест совладельца банка "Югра" Алексея Хотина
"Я результат, Петр Алексеевич, ваших ошибок и обещаний": Владимир Зеленский выступил со вступительной речью на дебатах в Киеве
МИД Японии анонсировал встречи Трампа и Абэ
В Киеве начались дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко
Помпео заявил, что Америка готова на дальнейшие жестокие действия в ответ на враждебный настрой России