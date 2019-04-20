ЦСКА чемпион: В последний раз это делали Тихонов и Фетисов
В 1989 году людей легко было шокировать. Они бы не поверили ни в развал СССР, ни в отпуск в Турции, ни в айфоны… Но допустить, наверное, все это могли. А вот в то, что хоккейный ЦСКА 30 (!) лет не будет чемпионом… Нет, такого быть не могло. Весной 1989-го команда Виктора Тихонова, в составе которой были Фетисов, Касатонов, Константинов, Крутов, Макаров, Быков, Хомутов, Ларионов, Могильный, Буре и многие другие великие выиграли рядовой для себя, 32-й титул чемпионов СССР. А потом, практически в том же составе завоевали «золото» чемпионата мира. Тоже «рядовое», 21-е…
А потом… Отъезд звезд, развал СССР, разделение ЦСКА на два клуба, безденежье, новые лиги, новые чемпионы… 30 лет! И вот, 19 апреля 2019 года шайба 24-х летнего Максима Мамина в овертайме игры с омским «Авангардом» принесла красно-синим Кубок Гагарина и титул сильнейшей команды страны.
В 1989-м Максим еще не родился. А омский «Авангард» занял 4 место в Восточной зоне Первой лиги чемпионата СССР. И едва ли хоть кто-то тогда обратил на это внимание. За минувшие 30 лет «Авангард» стал чемпионом России, превратился в одну из сильнейших команд страны.
Этот ЦСКА – богатый и сильный, штурмовал вершину последние 7 лет. В 2015 армейцы по формальному признаку даже выиграли чемпионат России в 2015 году (но Кубок Гагарина – главный трофей, выиграть тогда не смогли). ЦСКА шел к титулу сложно. Полуфиналы, два проигранных финала… Армейцы были очень близки, но постоянно что-то мешало.
И вот в этом сезоне, красно-синие во главе с Игорем Никитиным сделали то, о чем армейские болельщики уже устали мечтать. Никитину, кстати, в 1989 было 16…
Качество игры, тактика, разбор матчей, оценка работы судей – все это можно оставить на потом. Сейчас вернулась легенда. И это точно на пользу нашему хоккею. Там более, что весь сезон за армейцев переживали полные трибуны.
Что важно теперь? Когда будет новый титул. Ведь не через 30 лет, правда?
ИСТОЧНИК KP.RU