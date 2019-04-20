ЦСКА чемпион: В последний раз это делали Тихонов и Фетисов

В 1989 году людей легко было шокировать. Они бы не поверили ни в развал СССР, ни в отпуск в Турции, ни в айфоны… Но допустить, наверное, все это могли. А вот в то, что хоккейный ЦСКА 30 (!) лет не будет чемпионом… Нет, такого быть не могло. Весной 1989-го команда Виктора Тихонова, в составе которой были Фетисов, Касатонов, Константинов, Крутов, Макаров, Быков, Хомутов, Ларионов, Могильный, Буре и многие другие великие выиграли рядовой для себя, 32-й титул чемпионов СССР. А потом, практически в том же составе завоевали «золото» чемпионата мира. Тоже «рядовое», 21-е…

А потом… Отъезд звезд, развал СССР, разделение ЦСКА на два клуба, безденежье, новые лиги, новые чемпионы… 30 лет! И вот, 19 апреля 2019 года шайба 24-х летнего Максима Мамина в овертайме игры с омским «Авангардом» принесла красно-синим Кубок Гагарина и титул сильнейшей команды страны.

В 1989-м Максим еще не родился. А омский «Авангард» занял 4 место в Восточной зоне Первой лиги чемпионата СССР. И едва ли хоть кто-то тогда обратил на это внимание. За минувшие 30 лет «Авангард» стал чемпионом России, превратился в одну из сильнейших команд страны.

Этот ЦСКА – богатый и сильный, штурмовал вершину последние 7 лет. В 2015 армейцы по формальному признаку даже выиграли чемпионат России в 2015 году (но Кубок Гагарина – главный трофей, выиграть тогда не смогли). ЦСКА шел к титулу сложно. Полуфиналы, два проигранных финала… Армейцы были очень близки, но постоянно что-то мешало.

И вот в этом сезоне, красно-синие во главе с Игорем Никитиным сделали то, о чем армейские болельщики уже устали мечтать. Никитину, кстати, в 1989 было 16…

Качество игры, тактика, разбор матчей, оценка работы судей – все это можно оставить на потом. Сейчас вернулась легенда. И это точно на пользу нашему хоккею. Там более, что весь сезон за армейцев переживали полные трибуны.

Что важно теперь? Когда будет новый титул. Ведь не через 30 лет, правда?