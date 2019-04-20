Анна Герман: Через три месяца нового президента будут проклинать так же, как - старого. Надежда - на осенние выборы в Раду

- Алло, Анна! Как вам это? Да я все про дебаты в Киеве Порошенко и Зеленского. Водевиль, драма, цирк, спектакль?

- Я после этого всего говорила со многими моими друзьями и просто знакомыми в Украине.

- А вы где сейчас?

- Я в Иерусалиме, приехала помолиться за Украину, за то, чтобы все мирно прошло. И сегодня была у Гроба Господнего. Такая радость на моей душе.

И вот я с большим волнением все это смотрела. Зеленский, действительно, был искренним. Он выглядел искренне. И Порошенко выглядел компетентным, но - лукавым. Быть может, вот это лукавство перечеркивало всю его компетентность.

Если бы люди все-таки избирали рационально, то они бы обратили внимание на то, что Порошенко все-таки подготовленный как президент. Но украинцы избирают сердцем. Конечно, они выберут искренность, то, что ближе им.

Анна Герман, украинский политик: "У меня предчувствие, что через три месяца Зеленского будут ругать так же, как сейчас - Порошенко". 00:00 00:00

Мне эти дебаты немножко напоминали дебаты в 2004 году, когда Виктор Федорович и Виктор Ющенко дебатировали. И тогда Виктор Федорович, действительно, выглядел более компетентным.

- Вы имеете в виду Януковича?

- Янукович тогда выглядел более подготовленным. Грамотным в экономическом плане. Он понимал, как двигать экономику, как двигать страну.

Но люди избрали тогда Ющенко. Потому что люди Ющенко пожалели, он был с таким искалеченным лицом. Хотя Янукович выглядел сильнее как менеджер.

Но украинцы избирают сердцем. И вот я смотрела дебаты и, честно говоря, как-то мне всегда жалко тех, кто проигрывает. Когда я смотрела на Порошенко…

- Вам Порошенко жалко?

- Мне всегда жалко того, кто проигрывает. Такая натура у меня. Когда человек уже проигрывает, я ему начинаю все прощать, мне его жалко.

Я в ходе дебатов видела, что этот человек, действительно, грамотный... Но вот - лукавство.

Мне кажется, что более убедительной для украинцев была искренность этого Зеленского, хотя я не верю, что он может вести страну по правильному пути, что он может решить все проблемы огромные, которые стоят перед Украиной.

- А Зеленский, став президентом, как-то поменяет риторику ближе к жизни? Он - может? Почувствует, что большинство на Украине не верит в то, что Россия – это враг?

- Важно не то, сможет ли он поменять риторику, важно то, сможет ли он поменять стратегию.

Если бы он мог поменять стратегию, Украина бы вернулась к многовекторности, к той политике, которую она проводила, когда была успешной, когда была мостом между Россией и Западом. Когда она не выбирала однозначно один вектор. С периода позднего Кучмы, помните, эта стратегия.

Если бы Зеленский это смог, может быть, была бы надежда, что Украина встанет на ноги. Но, я боюсь, что то окружение, которое вокруг него и за ним, - они не дадут ему это сделать. Если бы он мог, может быть, он бы и пытался это сделать, но то, что я вижу, мне кажется, ему никто не даст поменять все-таки...

- Какие-то надежды остаются у украинского народа?

- У народа – может быть. Я, как человек, который уже много видел и много прожил, думаю, что через три месяца люди будут проклинать нового президента так же, как они теперь проклинают старого, к сожалению.

Но надежда у нас есть на парламентские выборы. Может быть, Украине удастся вернуться к парламентской республике, хотя мы теперь парламентско-президентская, но - только на словах. Может быть, в реальности нам удастся вернуться к этой форме правления, будут новые парламентские выборы, придут нормальные прагматичные люди, грамотные, опытные. И вот это вселяет надежду, что мы вернемся к той стратегии, которая единственная может быть верной и успешной в Украине.