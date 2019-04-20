Вадим Карасёв - из Киева: Риторику - что завтра Россия оккупирует Украину, у нас уже не воспринимают серьезно
- Вадим Юрьевич, как вам дебаты Порошенко и Зеленского?
- Я думаю, что Зеленский по очкам выиграл у Порошенко.
- Сильно выиграл?
- Я буду аккуратен, не хочу быть категоричным, но выиграл. Потому что Порошенко все-таки рассчитывал на то, что на дебатах он, как опытный дебатер, диспутант, сможет легко переиграть Зеленского. Но визуально и риторически Зеленский был неплох.
Во-первых, он укладывался в регламент. Во-вторых, говорил спокойно и на хорошем украинском языке, что было, кстати говоря, для Порошенко не очень приятно. Он рассчитывал, что тот будет говорить на русском.
- Вот как?
- Дальше, Порошенко все-таки много кричал и несколько истерил. И вообще - вот эта риторика, что завтра Путин нападет, завтра Россия оккупирует Украину, вот примерно в таком было ключе, - она уже не воспринимается в Украине серьезно.
В этом смысле Зеленский смотрелся более вменяемо, более современно, более спокойно. Он все-таки открывает новую эпоху, по крайней мере, в политической истории Украины. Надо с этим смириться Порошенко. Я думаю, что он дебаты проиграл.
- А Зеленский может поменять риторику? Он может повернуться в сторону к людям, к Украине, которая уже не верит, что Россия - агрессор?
- Я думаю, что в конце дебатов он это и сказал, что нужен мир, надо идти к миру. Он сказал: вы ведете нас к войне, хватит уже, мы хотим мира. Это - запрос на мир.
Конечно, Порошенко мог бы неимоверными усилиями переломить ситуацию в свою пользу. Но, думаю, что он проиграл в главном – в запросе. Он хотел и дальше продолжать эту гибридную войну, а люди видят в Зеленском все-таки какой-то мир, успокоение, внутреннюю стабильность.
Хотя, конечно же, будет непросто ему это все, - найти компромисс. Но, думаю, что сигнал прочувствовал. И в конце он сказал, что хватит нас звать на баррикады, пора найти мир и работать. Когда есть мир, тогда есть работа.
Вадим Карасёв, политолог из Киева: «Зеленский дебаты у Порошенко выиграл. Выиграет и выборы. Потому что на Украине большинство давно не верят, что Россия вот-вот нас завоюет».
Поэтому, наверное, все-таки нас ждут более хорошие времена - компромиссные и прагматичные. Есть надежда на это.
- А зачем Украине нужна война на Донбассе? Надо решать.
- Война - и внутри. Агрессия эта, параноидальность – от нее же устали все.
Меняется эпоха в Украине. Наверное, идёт новая, и она, эта эпоха, хорошая. По крайней мере, лучше, чем была.
Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов.
ИСТОЧНИК KP.RU