2019-04-20T10:07:45+03:00
Выборы президента Украины 2019

Вадим Карасёв - из Киева: Риторику - что завтра Россия оккупирует Украину, у нас уже не воспринимают серьезно

Об этом известный политолог заявил после дебатов Порошенко и Зеленского - в эфире Радио "Комсомольская правда" [видео, аудио]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Порошенко и Зеленский провели дебаты в Киеве накануне, 19 апреля.Порошенко и Зеленский провели дебаты в Киеве накануне, 19 апреля.Фото: REUTERS
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- Вадим Юрьевич, как вам дебаты Порошенко и Зеленского?

- Я думаю, что Зеленский по очкам выиграл у Порошенко.

- Сильно выиграл?

- Я буду аккуратен, не хочу быть категоричным, но выиграл. Потому что Порошенко все-таки рассчитывал на то, что на дебатах он, как опытный дебатер, диспутант, сможет легко переиграть Зеленского. Но визуально и риторически Зеленский был неплох.

Во-первых, он укладывался в регламент. Во-вторых, говорил спокойно и на хорошем украинском языке, что было, кстати говоря, для Порошенко не очень приятно. Он рассчитывал, что тот будет говорить на русском.

- Вот как?

- Дальше, Порошенко все-таки много кричал и несколько истерил. И вообще - вот эта риторика, что завтра Путин нападет, завтра Россия оккупирует Украину, вот примерно в таком было ключе, - она уже не воспринимается в Украине серьезно.

В этом смысле Зеленский смотрелся более вменяемо, более современно, более спокойно. Он все-таки открывает новую эпоху, по крайней мере, в политической истории Украины. Надо с этим смириться Порошенко. Я думаю, что он дебаты проиграл.

- А Зеленский может поменять риторику? Он может повернуться в сторону к людям, к Украине, которая уже не верит, что Россия - агрессор?

- Я думаю, что в конце дебатов он это и сказал, что нужен мир, надо идти к миру. Он сказал: вы ведете нас к войне, хватит уже, мы хотим мира. Это - запрос на мир.

Конечно, Порошенко мог бы неимоверными усилиями переломить ситуацию в свою пользу. Но, думаю, что он проиграл в главном – в запросе. Он хотел и дальше продолжать эту гибридную войну, а люди видят в Зеленском все-таки какой-то мир, успокоение, внутреннюю стабильность.

Хотя, конечно же, будет непросто ему это все, - найти компромисс. Но, думаю, что сигнал прочувствовал. И в конце он сказал, что хватит нас звать на баррикады, пора найти мир и работать. Когда есть мир, тогда есть работа.

Вадим Карасёв, политолог из Киева: «Зеленский дебаты у Порошенко выиграл. Выиграет и выборы. Потому что на Украине большинство давно не верят, что Россия вот-вот нас завоюет».

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Поэтому, наверное, все-таки нас ждут более хорошие времена - компромиссные и прагматичные. Есть надежда на это.

- А зачем Украине нужна война на Донбассе? Надо решать.

- Война - и внутри. Агрессия эта, параноидальность – от нее же устали все.

Меняется эпоха в Украине. Наверное, идёт новая, и она, эта эпоха, хорошая. По крайней мере, лучше, чем была.

Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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