Хлопчика Петю обидели!: Порошенко пожаловался госсекретарю США на Зеленского

Занимающий (пока еще) пост президента Украины Петр Алексеевич Порошенко показал, что его есть кому защитить. После «коронной гастроли» на «Олимпийском», заявленной в виде политических дебатов кандидатов в президенты, но по факту ставшей очередной версией знаменитого диалога «А ты кто такой» из «Золотого теленка», Порошенко пожаловался на Зеленского.

И ведь вроде же воспитанный мальчик из хорошей еврейской семьи, этот Вова Зеленский, а хлопчика Петро взял и обидел. Да так, что Петро побежал жаловаться на него самому главному в его понимании решале – госсекретарю США Майку Помпео. Смотрите, мол, хулиган какой вырос. Об этом сообщила не какая-нибудь базарная бабуська или очевидец, бывший свидетелем того, как Петро Алексеевича не пустили на канал «1 + 1» вечером накануне дебатов, закрыв перед ним дверь и объяснив, что нет его в списке приглашенных. Вполне официальное заявление о жалобе разместила пресс-служба Порошенко.

Дескать, после дебатов состоялся телефонный разговор между Порошенко и Помпео, и тут ему Петр и выложил всю правду-матку про того, с кем придется Вашингтону иметь дело после инаугурации нового президента Украины. Ведь Зеленский в ходе дебатов употребил словосочетание «повстанцы ЛНР/ДНР». Не бандиты! Не оккупанты! Не даже «российская армия» или «российские военные», а «повстанцы».

И для чего Петро тратил все силы эти пять лет, отражая «бесчисленные атаки российской армии» и «агрессию Москвы»? С кем, понимаешь ли, тогда воевал, и от кого ВСУ несли такие большие потери? На корню рубит все, что возводилось трудом до кровавых мозолей на языке и потом на шее все эти годы, паршивец. Так ведь недолго и до государственной измены, до прямых переговоров с повстанцами! Так что Порошенко не смог не исполнить свой долг украинского патриота и не донести на оппонента заокеанскому решале.

Помпео расчувствовавшегося Петра, конечно же, успокоил. Как смог. Мол, не труси пацанчик, дядя Сэм в беде не бросит. США и впредь будут оставаться бок о бок с Украиной, чтобы помочь в восстановлении ее суверенитета и территориальной целостности. И, чтобы два раза не вставать, Помпео заодно еще раз пожелал Петру успехов во втором туре. Мол, успехов тебе, Петр, а если что, то мы Украину не оставим. Как говорили в одном фильме: «мы потом за тебя отомстим». Внушает оптимизм, да. А чтобы вселить в Порошенко еще больше уверенности, спустя несколько часов и уполномоченный представитель США по украинским делам Курт Волкер заявил, что «США на Украине надолго».

И, вот, понимаете, тут дело уже не в том, что не везет Петру с оппонентами по имени Володя. Уже на второго человека с этим именем Петр Алексеевич жалуется. Главное, что ведь в 2008-м из-за океана те же самые слова, что не допустим, защитим в случае чего, поддержим и т.д., такие же дяди и тети говорили Михаилу Саакашвили. Который тоже жаловался в те же адреса и имел несчастье поверить их заверениям. А в результате без паспорта, без гражданства и, можно сказать, практически без штанов беженствует по разным континентам.

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