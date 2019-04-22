Подход к обучению дошколят нужно менять

Специфика обучения младших школьников и детей дошкольного возраста значительно отличается. Для тех, кто уже учится в школе, существует сформированная образовательная программа, которую дети осваивают по рабочим программам «Школа России» – это учебники по десяти предметам с 1 по 4 класс. Систематизируют процесс обучения и существующие федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), по которым формируется становление мировоззрения, основы умения учиться, духовно-нравственное развитие и другие ключевые аспекты детского образовательного воспитания.

Однако, как учить дошкольников, вопрос, по-прежнему, открытый – ФГОС не предлагает комплексных учебных материалов. Основным принципом образования в этот период жизни считается вовлеченность взрослых в детскую жизнь. То есть учиться малыши должны через поддержку инициатив и формирование интересов, при этом как именно должен выглядеть процесс обучения не уточняется.

В эпоху диджитализации на первый план выходят гаджеты. Родители скачивают приложения с учебными программами, включают игру на планшете или ставят мультики. При этом, что именно потребляют дети, зачастую, остается без внимания. В большинстве своем приложения предлагают зарубежный контент, дети играют в angry birds, смотрят «Свинку Пеппу» и «Щенячий патруль». В результате, таких классических русских героев, как Иван-Царевич, Незнайка и Дядя Федор дети просто не знают. Им становится чужд и непонятен наш фольклор, ведь даже иллюстрации Билибина, которые ассоциируются со всеми традиционным сказками, проходят только в школе.

Опасность ситуации отмечает и преподаватель детского сада Александра Черкашина. «Зарубежных игр и мультиков сейчас достаточно много, и они доступны, к тому же их яркость и некоторая агрессивность более притягательны для малышей: чем заметнее раздражитель, тем сильнее реакция на него, что естественно. Перебороть ситуацию реально, если целенаправленно поощрять интерес к родной истории и культуре. Посмотрите вместе «Лебеди Непрядвы», расскажите кто такой князь, опишите детали национального костюма. Если понравится, сводите в музей и покажите настоящую кольчугу и оружие - это безумно интересно, особенно лет в пять-шесть. Почитайте вместе былины – они прекрасно воспитывают чувство патриотизма, а по сюжету ничем не уступают сказке», – объяснила она.

В свою очередь психолог Наталья Варская, обсуждая проблему дошкольного образования, также убеждена, что в этом вопросе нужно делать упор на отечественный контент. «Мы можем только рекомендовать тем чиновникам, которые занимаются вопросами образования, делать упор на отечественные материалы. По аналогии с едой и климатом – человеку полезнее то, среди чего он живет, овощи и фрукты своей полосы, смена времен года. Пища для ума и эмоций тоже желательна местная», – объяснила она.

Сейчас проблемой образования дошколят заинтересовались на федеральном уровне. Так, «Просвещение» и «Союзмультфильм» готовят образовательную программу для дошкольников, соглашение было подписано на московском международном салоне образования ММСО. Контент дошколятам будут объяснять герои мультфильма «Простоквашино».

Как отмечает президент «Просвещения» Михаил Кожевников, именно в дошкольном возрасте дети учатся выражать свои мысли и чувства, в этот период жизни формируется отношение к обществу, а красиво нарисованные, позитивные герои мультфильмов помогут в этих процессах.

«Мультфильм перестал быть просто развлечением. Сегодня это полноценный мир с ролевыми моделями, паттернами поведения и серьезной образовательной составляющей. Несколько поколений жителей нашей страны выросли на учебниках «Просвещения» и мультфильмах киностудии. Это качественный, апробированный контент, в результативности которого мы уверены», – уточнил он.

Психолог подобную инициативу также поддерживает. По ее словам, герои советских мультфильмов нам ближе по менталитету, они человечнее и визуально приятнее. «Получать информацию через образы героев «Союзмультфильма» было бы было действительно полезно, это хорошая инициатива, которая поможет и родителям с воспитанием детей, и самим детям в дальнейшей адаптации», – прокомментировала она.

Положительно запланированная программа скажется и на преемственности поколений, ведь герои мультфильмов знакомы и детям, и взрослым. Даже если дети смотрят исключительно современные передачи, «Простоквашино» им знакомо (в 2018 году на мультфильм вышел адаптированный ремейк). К тому же, присутствие любимых персонажей в процессе обучения облегчает его, привнося элемент игры и радость узнавания.

«Сегодня производители анимации все чаще вкладывают в мультфильмы образовательный и воспитательный потенциал. Персонажи и ситуации из новых популярных сериалов легко интегрируются в учебные программы и пособия. В рамках достигнутых договоренностей совместно с группой компаний «Просвещение» мы займемся разработкой и изданием учебно-методических и справочных образовательных продуктов по социально-коммуникативному развитию детей, научными разработками и развитием компетенций педагогов», – сказала председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

Подобная инициатива будет способствовать и вовлеченности родителей в образовательный процесс. Совместный просмотр обучающих программ с героями, знакомыми из детства, будет приятен и мамам, и папам, а культурный код, на которым были воспитаны родители, станет более естественным для малышей.