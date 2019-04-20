«Балтийские тигры» ревнуют друг друга к Москве

Совершенно неожиданный резонанс получила недавняя поездка президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву. Напомним, мадам президент в минувший четверг прибыла в столицу России, чтобы присутствовать на церемонии открытия посольства Эстонии после основательного ремонта и реставрации здания и имела короткое получасовое рандеву с Владимиром Путиным, причем, встреча проводилась по инициативе эстонской стороны. Примечательно, что встреча прошла после сожжения в России более 70 тонн эстонской кильки, которую пытались ввезти в нашу страну в нарушение российских контрсанкций. От чего бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар буквально взвыл и призвал Госпожу Кальюлайд переговорить с президентом России на предмет отмены санкций и ответных мер Москвы.

Об этом, впрочем, на встрече, судя по всему речь не шла. Таллин еще не созрел для подобных самостоятельных решений. Хотя Владимир Путин и заметил, что «отсутствие контактов между официальными лицами, официальными органами, между соседями – это, конечно, ненормально». И даже обратил внимание на то обстоятельство, что за два последних года товарооборот между нашими странами упал на 50%. Для России это практически незаметно, а вот для Эстонии уже начинает становиться критичным. Судя по официальным отчетам говорили о безосновательности и отсутствии причин для боязни Таллина за свою безопасность со стороны России. Говорили о положении русскоязычного населения, хотя никаких гарантий ничему Керсти не дала, но в агрессивной русофобии и преследовании русскоязычного населения новыми инициативами замечена не была.

Интереснее тут другое. Не успело остыть стул, который Керсти согревала в Кремле, как ее подвергли жесткой критике. И не какие-нибудь общественники из числа потомков «лесных братьев» и прочих «борцов с советскими оккупантами», а вполне официальное лицо – глава МИД соседней Литвы Линас Линкявичус.

- Обычно мы это координируем и действуем объединенно. Это всегда более эффективно, поскольку всегда будут попытки расколоть нас и проверить единство европейских или балтийских стран, - заявил он и посоветовал Эстонии впредь «координировать действия, чтобы не раскалывать единство стран Балтии» во взаимоотношениях с Москвой. Особое беспокойство Линкявичуса вызвало то обстоятельство, что Таллин не предоставил никакой детальной информации перед встречей Керсти с Путиным и вроде как не собирается делать это и постфактум.

Случай, мягко говоря, беспрецедентный и попахивает совсем не дипломатией, а элементарным вмешательством в дела другого суверенного государства. В МИД Эстонии наверняка остолбенели от такой наглости, поскольку они никогда не указывали, что надо делать тамошнему президенту Дале Грибаускайте. Характерно, что в Латвии по этому поводу промолчали. Хотя где-то в душе и согласились, наверное, но предпочли не вламываться в эстонскую «лавку» с изяществом «литовского слона». Тем более, что Латвии вскоре предстоит выбирать нового главу государства, как, впрочем, и Литве.

Беспрецедентность тона литовского главного дипломата может быть объяснена только одной причиной – в Вильнюсе испытывают не просто опасения, а самый настоящий страх из-за потенциальной возможности хоть какого-то потепления в российско-эстонских отношениях. Не в последнюю очередь не просто из-за русофобии правящей элиты во главе с Грибаускайте, а потому, что первому инициатору «оттепели» достанутся все «плюшки» и преференции в торговле с Россией в случае нормализации отношений. А килька есть не только в Эстонии, как и молочная и прочая продукции. И тем, кто не успеет в этом вопросе сказать «а», придется грызть локти и соглашаться уже даже не на «б», а «в», «г» и «д» в лучшем случае. То есть на более худшие по сравнению с «пионером» условия. Поскольку товарный ассортимент, предлагаемый производителями этих стран, не сильно отличается один от другого.

Между тем, для государств, гордо именующих себя «прибалтийскими тиграми» именно вопрос нормализации отношений с Москвой назрел, как никогда до этого. Через год Евросоюз перекроет финансовые дотации этим «бумажным» в реальности «хищникам», за счет которых очень во многом сейчас поддерживаются и относительное благосостояние населения, и остатки их экономик на плаву. И предложит решать свои проблемы самим, отпустив в самостоятельное плавание. В Европе их продукция не пользуется высоким спросом, а потому срочно необходим новый масштабный рынок, который мог бы купить все, что они готовы поставлять на экспорт. Потенциально, Россия может стать именно таким рынком. Но не в нынешней ситуации, когда стороны обмениваются санкциями подобно фехтовальщикам, наносящим уколы сопернику. Правда, получается, что в нашем поединке у одного фехтовальщика не рапира, а швейная игла, а у другого – дубина.

Кстати, г-жа Кальюлайд пригласила Владимира Путина на всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет в июне будущего года в Тарту. Неужели эстонцы, над которыми не только их соседи, но и по всему СССР в свое время подшучивали за основательность, переходящую в медлительность, на этот раз оказались самыми проворными? Тогда господину Линкявичусу, и не только ему, действительно есть, о чем беспокоиться. Даже если поездка Керсти была всего лишь пробным шаром. Или даже вследствие этого. Будем ждать развития событий.