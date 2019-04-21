Бывшая помощница Элины Быстрицкой добралась до сестры актрисы

Бывшая помощница Элины Быстрицкой подала в суд на сестру актрисы. Ксения Рубцова требует с Софьи Шегельман крупную сумму денег по некому кредитному договору, о существовании которого родственница звезды советского кино даже не подозревает.

Первое заседание по этому делу назначено на середину мая. Сестра Элины Быстрицкой детали тяжбы не разглашает. "Идет продвижение. Все делается, как должно быть. Больше ничего не могу сказать", - поделилась с репортерами Софья Шегельман.

Женщина пока не знает, обращаться ли ей к адвокату или самой представлять в суде личные интересы. Сейчас ее больше беспокоит здоровье сестры. "Надеюсь, она скоро встанет на ноги, а там - как Господь решит", - отметила родственница знаменитости.

В свою очередь, бывшая директор Элины Быстрицкой отказалась говорить на щекотливую тему. "Я ничего не буду комментировать, буду разговаривать только через адвоката", - заявила Ксения Рубцова в интервью передаче "Ты не поверишь!".

Ранее сестра Быстрицкой сообщала, что здоровье 91-летней Элины Быстрицкой подорвано. Несколько месяцев актриса не встает с постели. Она уверен, что на состояние артистки негативно повлияли отношения с Ксенией Рубцовой. Женщину обвинили в хищении крупной суммы денег со счетов Элины Авраамовны.

"Ксения признала свою вину в хищении крупных денежных сумм со счетов актрисы. Это отвратительно. К человеку, которому 90 лет и который серьезно болен, Ксения приставила двух своих знакомых женщин. Они неумело и очень бессовестно относились к своим обязанностям сиделок, зато хорошо пользовались всем, что было в доме". - заявила несколько месяцев назад Шегельман.

Меж тем подруга Людмилы Зыкиной, с которой в прошлом также сотрудничала директор, не верит, что Рубцова могла обворовать Элину Быстрицкую. "Я Ксеньку знаю, не могла она этого сделать. Люди ей доверяли. А Быстрицкая слегла не из-за предательства Ксюши, а из-за диабета и других болезней. Ей все-таки больше 90 лет, да и работа у нее тяжелая была", - заверила женщина.