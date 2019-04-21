Первый экзит-пол: Зеленский опережает Порошенко более, чем в три раза
Хотя на Украине запрещено публиковать результаты опросов избирателей по выходу с избирательных участков после голосования до 20 часов, момента, когда закроются все участки в стране, уже пошли первые утечки. Напомним, экзит-полы (именно так называются эти опросы) в первом туре дали поразительный результат, совпав с окончательными итогами чуть ли не процента.
Итак, известный активист майдана Юрий Касьянов сообщил, что по его данным Зеленский опережает Петра Порошенко более, чем в 3 три раза. По его данным, голоса избирателей распределяются так:
Зеленский 75,8%
Порошенко 24,2%
По данным штаба Зеленского, а там, похоже, тоже не придают особого значению исполнению законодательных норм, в одном из городов в Киевской области, а именно, в Белой Церкви, разрыв между соперниками еще более впечатляющий:
Белая Церковь, данные опроса на 12-00:
Зеленский 78%
Порошенко 18%
Против всех 4%
Информация о данных других экзит-полов пока отсутствует.
Выборы в Украине 2019: второй тур.21 апреля Украина выбирает президента во втором туре. За кресло главы государства борются Владимир Зеленский и Пётр Порошенко
ИСТОЧНИК KP.RU