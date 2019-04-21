2019-04-21T13:38:08+03:00
Выборы президента Украины 2019

Первый экзит-пол: Зеленский опережает Порошенко более, чем в три раза

В первом туре эти шуточные опросы оказались поразительно схожи с итогами выборов
Александр ГРИШИН@orgstruk
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На Украине запрещено публиковать результаты опросов до 20 часов, но в соцсетях опять распространяются "предварительные данные"На Украине запрещено публиковать результаты опросов до 20 часов, но в соцсетях опять распространяются "предварительные данные"Фото: REUTERS
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Хотя на Украине запрещено публиковать результаты опросов избирателей по выходу с избирательных участков после голосования до 20 часов, момента, когда закроются все участки в стране, уже пошли первые утечки. Напомним, экзит-полы (именно так называются эти опросы) в первом туре дали поразительный результат, совпав с окончательными итогами чуть ли не процента.

Итак, известный активист майдана Юрий Касьянов сообщил, что по его данным Зеленский опережает Петра Порошенко более, чем в 3 три раза. По его данным, голоса избирателей распределяются так:

Зеленский 75,8%

Порошенко 24,2%

По данным штаба Зеленского, а там, похоже, тоже не придают особого значению исполнению законодательных норм, в одном из городов в Киевской области, а именно, в Белой Церкви, разрыв между соперниками еще более впечатляющий:

Белая Церковь, данные опроса на 12-00:

Зеленский 78%

Порошенко 18%

Против всех 4%

Информация о данных других экзит-полов пока отсутствует.

Выборы в Украине 2019: второй тур.21 апреля Украина выбирает президента во втором туре. За кресло главы государства борются Владимир Зеленский и Пётр Порошенко

ИСТОЧНИК KP.RU

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