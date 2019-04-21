Андрей Лысенко, волонтёр из ДНР: В день выборов ВСУ бьют по Донецку из минометов
- Сегодня день выборов на Украине. Второй тур. Андрей, я понимаю, что ДНР и ЛНР это мало волнует, но интересует обстановка на линии соприкосновения. Идут очень тревожные, трагические сводки с фронта. Люди гибнут.
- Вчера был я там весь день. Возле Широкино. Это южный фронт, Мариуполь в той стороне. Там было относительно тихо.
Андрей Лысенко, волонтёр из ДНР: «В день выборов ВСУ бьют по Донецку из минометов».
Сегодня с утра на Трудовских (так называют несколько поселков бывших Трудовских шахт – А.Г.) были сильнейшие прилеты тяжелых мин. Это стреляли 120-миллиметровые минометы. Сильные раскаты шли. Их было несколько.
А в основном работали стрелковые и потяжелее, скорее всего, 82-миллиметровые минометы.
И с утра перед выборами начали они (украинская сторона – А.Г.) показывать, что у них праздник, у них выборы. Но то, что я смотрел, а именно дебаты, - это как шоу клоунов. Больше назвать никак нельзя.
- Попытка прорыва ВСУ на территорию ДНР вчера была, сообщили СМИ. Погибли ополченцы и до 7 человек украинских военных. Какая информация об инциденте идет у вас, в Донецке?
- Ребята в количестве 12 человек со стороны ВСУ пошли на прорыв. Не знаю, по каким соображениям поперлись: или на разведку, или диверсию устроить хотели, мне неизвестно. Они попали на минное поле. И не смогли оттуда выбраться. Некоторые остались там лежать.
Я знаю, что, по крайней мере, один человек точно там остался. Его не могли вытащить даже свои. И вчера был запрос режима тишины на тот участок фронта, чтобы была возможность достать погибших. Достали или нет, я информацией не владею.
- А что известно о гибели девушки 23-летней? Санинструктора, ополченки? Вот это ужас…
- К сожалению, не могу ничего сказать по этому поводу. Вчера поздно вечером приехал с Соханки. С утра пошел в церковь - как все нормальные православные христиане. И еще не общался с людьми по ситуации на фронте.
Но Трудовские уже спозаранку обстреляли, мне позвонили люди, которые находятся там. Вроде как не попали в хозяйственные и жилые постройки. Были разрывы рядом. Осколки летели по крышам. Но факт, что не попало, не навредило.
Что дальше будет? Пока еще не вечер. У нас в Донецке так и говорят: еще не вечер. Почему? Потому что сильные обстрелы начинаются всегда вечером.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Чего ждут от выборов президента Украины республики Донбасса
Дончане и луганчане надеются на мир, но понимают, что война не прекратится (подробности)
Выборы в Украине 2019: второй тур.21 апреля Украина выбирает президента во втором туре. За кресло главы государства борются Владимир Зеленский и Пётр Порошенко
ИСТОЧНИК KP.RU