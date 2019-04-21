- Сегодня день выборов на Украине. Второй тур. Андрей, я понимаю, что ДНР и ЛНР это мало волнует, но интересует обстановка на линии соприкосновения. Идут очень тревожные, трагические сводки с фронта. Люди гибнут.

- Вчера был я там весь день. Возле Широкино. Это южный фронт, Мариуполь в той стороне. Там было относительно тихо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704442" frameborder="0"></iframe> Андрей Лысенко, волонтёр из ДНР: «В день выборов ВСУ бьют по Донецку из минометов».

Сегодня с утра на Трудовских (так называют несколько поселков бывших Трудовских шахт – А.Г.) были сильнейшие прилеты тяжелых мин. Это стреляли 120-миллиметровые минометы. Сильные раскаты шли. Их было несколько.

А в основном работали стрелковые и потяжелее, скорее всего, 82-миллиметровые минометы.

И с утра перед выборами начали они (украинская сторона – А.Г.) показывать, что у них праздник, у них выборы. Но то, что я смотрел, а именно дебаты, - это как шоу клоунов. Больше назвать никак нельзя.

- Попытка прорыва ВСУ на территорию ДНР вчера была, сообщили СМИ. Погибли ополченцы и до 7 человек украинских военных. Какая информация об инциденте идет у вас, в Донецке?

- Ребята в количестве 12 человек со стороны ВСУ пошли на прорыв. Не знаю, по каким соображениям поперлись: или на разведку, или диверсию устроить хотели, мне неизвестно. Они попали на минное поле. И не смогли оттуда выбраться. Некоторые остались там лежать.

Я знаю, что, по крайней мере, один человек точно там остался. Его не могли вытащить даже свои. И вчера был запрос режима тишины на тот участок фронта, чтобы была возможность достать погибших. Достали или нет, я информацией не владею.

- А что известно о гибели девушки 23-летней? Санинструктора, ополченки? Вот это ужас…

- К сожалению, не могу ничего сказать по этому поводу. Вчера поздно вечером приехал с Соханки. С утра пошел в церковь - как все нормальные православные христиане. И еще не общался с людьми по ситуации на фронте.

Но Трудовские уже спозаранку обстреляли, мне позвонили люди, которые находятся там. Вроде как не попали в хозяйственные и жилые постройки. Были разрывы рядом. Осколки летели по крышам. Но факт, что не попало, не навредило.

Что дальше будет? Пока еще не вечер. У нас в Донецке так и говорят: еще не вечер. Почему? Потому что сильные обстрелы начинаются всегда вечером.

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