Политолог: «Порошенко не осмелится победить»

На Украине проходит второй тур президентской гонки. Сражаются Петр Порошенко и Владимир Зеленским. По всем соцопросам, по уровню поддержки актер в разы опережает действующего президента. К чему могут привести эти выборы? Об этом «КП» поговорила с профессором ВШЭ Александром Домриным.

- Как изменятся отношения Украины и России, если на выборах победит Зеленский?

- Скорее всего, Зеленскому нужно доказать, что он не Порошенко. Как Кучма в свое время писал книжку, что Украина – это не Россия, Зеленскому нужно будет показать, что я, Зеленский, не Порошенко. И здесь некоторое окно для возможных шагов Украины на встречу России. В этом смысле Россия должна сидеть как обезьяна на холме и смотреть за тем, что происходит на нашей окраине – в Украине. На это есть некоторая надежда, точно так же можно ожидать некоторых подвижек после переизбрания Трампа в 2020 году. Не раньше.

- Если вдруг победит Порошенко, что может произойти?

- Если побеждает Порошенко, это будет вопрос для украинских избирателей, которые поймут, что их не считают избирателями. Которые поймут, что за них посчитали. Не думаю, что Порошенко на это пойдет. Можно вбросить 10 % голосов, но не 70 % голосов. Не будет фальсификации выборов со стороны Порошенко, несмотря на его поддержку со стороны Курта Волкера и Помпео.

- Если голоса все же будут вброшены, люди пойдут на Майдан?

- Конечно. Это нормально. Во Франции «желтые жилеты» от нечего делать которую уже субботу ходят, несмотря на то, что произошла чудовищная цивилизационная катастрофа в их стране.