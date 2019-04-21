Экс-президент Украины Леонид Кучма пожалел будущего президента

Во время выборов особое внимание, помимо самих кандидатов, у журналистов пользуются бывшие руководители, занимавшие этот пост. Вот и второй президент Украины Леонид Кучма, придя на избирательный участок, оказался в центре внимания журналистов. Впрочем, его прогноз для будущего главы государства оказался весьма неутешителен.

- Вспоминая предыдущие годы и то, что начнется с завтрашнего дня и после инаугурации нового президента, могу сказать, что мне его даже немного жаль, - заявил Леонид Данилович и перечислил только часть проблем, с которыми столкнется избранный. - сами видите: война, которой не видно конца, разделенная Украина, экономика на грани дефолта, - не буду перечислять все, какие проблемы еще существуют, потому что во время избирательной кампании они были всем хорошо известны.

На самом деле проблем перед будущим главой Украины раз в десять больше. И это только, если считать основные. Что же тогда делать будущему президенту? У Кучмы есть ответ на этот вопрос.

- Меньше обещать и больше делать. Потому что мы с вами видели сегодня - то, что обещали когда-то во время избирательной кампании и с чем через 5 лет пришли, какой результат получили. Поэтому главное - быть честным и порядочным перед своим народом, посоветовал Кучма. - Не дай Бог, чтобы он сошел с того пути, что он обещал во время избирательной кампании. Быть честным и порядочным перед людьми - главное для того, чтобы за ним пошли люди. Потому что если будет доверие к нему, то и дела будут решать не так, как они решались до сегодняшнего дня.

Рецепт хороший, конечно, но вот насколько он выполним?