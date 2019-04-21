Полиция выписала штраф Зеленскому

Владимир Зеленский поставил в бланке для голосования галочку и показал бумагу журналистам на камеру. Голос актер отдал сам за себя. И тут вокруг этих кадров из прессы закрутился скандал. По закону Украины, нарушать тайну голосования категорически запрещено.

И вот в штаб к Зеленскому пришла полиция. Мужчины в форме с улыбкой выписали актеру-политику штраф по факту нарушения политиком правил участия в голосовании. Сумма выписанного штрафа не сообщалась, однако, по закону, она колеблется от 1700 до 5100 гривен.

- Это тоже пойдет в копилку голосов Зеленского, - поделился с «КП» политолог Александр Солуков. - Сейчас людям нужно шоу. Они его получают в день голосования. Это как продолжение шоу с дебатами. Но тут мы можем обратить внимание, что Зеленский не совсем знает правила игры. Такие оплошности и ошибки мы еще увидим. Пока Владимир умеет выкручивать любую ситуацию в свою пользу. Многие думали, что полиция вовсе не станет обращать на это нарушение внимание. Но тут без пяти минут президенту выписывают штраф. Для зрителей, который следят за выборами с чипсами в руках, это просто подарок. Команда Зеленского сразу выдает лозунг: «Новый президент — новые правила!» Но после победы Зеленскому нужно меняться. На одной харизме далеко не уедешь. Украине нужны серьезные изменения и преобразования. Главное, чтобы сериал «Слуга народа» не затянулся.