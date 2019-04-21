Патриарх в Вербное воскресенье: Ученые никогда не объяснят теорию Большого взрыва

Сегодня православные отмечают Вход Господень в Иерусалим (праздник также известен в народе как Вербное воскресенье). Как свидетельствуют евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн, Спаситель в субботу воскресил своего умершего друга Лазаря, а в воскресенье въехал в Иерусалим на ослике. Народ устилал его путь пальмовыми ветвями. С тех пор символом этого праздника стали пальмовые ветви и веточки вербы.

В Лазареву субботу Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил ветви вербы в храме Христа Спасителя, а после праздничной литургии в воскресенье затронул в проповеди теорию Большого взрыва и невозможность объяснить это только языком науки.

- Остается неразгаданным чудом появление Вселенной из ничего. Как бы ни объясняли и как бы ни описывали этот дивный божественный акт творения, никогда не опишут всего нынешние многие ученые, горделиво считающие себя теми, кто познал тайны бытия и не нашел в них Бога. Как эти ученые сегодня имеют ничтожно малое понятие о Вселенной, так и всякие последующие попытки познать мир будут всегда составлять незначительную часть от всего объема божественной тайны, - отметил предстоятель Русской православной церкви. - Современные ученые...употребляют еще более странное слово - из некоей точки. Что, мол, вся материя, которая наполнила затем Вселенную, содержалась в этой некоторой точке, а затем вдруг раздался взрыв, и материя стала распространяться по всей Вселенной, образуя пространство. И ученые пытаются объяснить это, а объяснить ведь до конца невозможно, ведь проще всего было бы сказать - ну, божественный акт творения! Но язык не поворачивается у тех, которые считают, что разумом можно все объяснить и таким образом вытеснить Бога из человеческого сознания.

С понедельника православные верующие вступают в самую строгую неделю Великого поста - Страстную седмицу. Она предваряет главный христианский праздник - Пасху.