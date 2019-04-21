Что ждать России и Донбассу от президента Зеленского?

Актер Владимир Зеленский идет по стопам своего киношного героя Василия Голобородько. Кресло главы государства он уже почти завоевал. Но подружится ли новый президент с Москвой? Что будет делать с русским языком на Украине? Об этом «КП» поговорила с публицистом Георгием Бовтом.

«ОН БЛИЗОК К РУССКИМ»

- В чем феномен Зеленского?

- Когда в Советском Союзе организовывали первый «Макдональдс», то на работу не брали тех, кто трудился в советском общепите. У Зеленского нет опыта в коррумпированной украинской политики, в глазах избирателя это хорошо. Он не олигарх. Ничего не знает, но говорит, что хочет учиться. И почему не дать шанс этому человеку попробовать? Тем более, что они устали от старых политиков. Во многих странах этот феномен уже проявляется. Докатился до Украины.

- Чего ждать Донбассу и России?

- Я не вижу путей быстрого решения этого кризиса. Наверняка Зеленский будет идти нам навстречу по Донбассу. Тем более, что Москва дала понять: переговоры будут с позиции силы. Прекращение поставок нефти – это серьезный удар по украинской экономике. Ему фактически предъявлен ультиматум. Месяц на размышление у Зеленского есть. И дальше надо будет решать, что делать. Он по своей ментальности не так уж далек от российской культуры. Ему привычнее говорить по-русски. Он многих знает в России. Какие-то связи есть. Но насколько он постарается их использовать или забыть о них. Все-таки должность президента обязывает ко многому, а украинское общество настроено не пророссийски.

- Самостоятельность Донбассу он отдавать не будет?

- В ныне правящем на Украине классе достаточно высокий уровень неприятия такого возвращения Донбасса, какой мы хотим предложить. А Зеленскому нужно переломить настроения большинства правящего класса — элита далеко не пророссийская. Она не хочет такого примирения с Донбассом. Она ждет подчинения Донбасса на правах побежденного восстания. Это не то, на что Россия готова пойти. Нас в нынешней ситуации вполне устраивает замороженный вариант этого конфликта. Пусть еще попрыгают. Это некий тормоз на пути Украины в НАТО. Чего ж торопиться возвращать Донбасс и ликвидировать этот территориальный спор? И дальше что? Дальше они проведут референдум о вступлении в НАТО, и там большинство скажет – за. Зачем нам это надо?

«ЖЕРТВОВАТЬ ТЕРРИТОРИЕЙ НЕ СТАНЕТ»

- Как будут дальше жить Киев и Москва?

- Мы сделали заявку на ужесточение отношений в ответ на украинские санкции недавние. Ввели свои – еще более жесткие. Как эти санкции будут соблюдаться на практике, зависит от того, какие шаги будет делать Зеленский на посту президента. По логике, какие-то миролюбивые жесты он мог бы предложить. Во всяком случае, я точно от него не жду, что он начнет наступление на Донбассе. Он мог бы сделать какие-то предложения Москве. Давайте поговорим, обсудим, еще чего-нибудь. Зависит от того, какой ответ он получит. Наиболее вероятный ответ – давайте соблюдать минские соглашения. От этого Зеленский пока отбрыкивается. Есть второй вариант - некая большая сделка, уже с участием не только Украины, но и Америки и Европы. Сделка, которая нас вернет хотя бы отчасти в 2013 год. Но пока такой сделки я тоже не просматриваю.

- Зеленский может отказаться от Крыма и Донбасса и повести Украину в Евросоюз?

- Я плохо себе представляю любого правителя, который добровольно отдает какие-то территории и рассчитывает при этом на какую-то политическую карьеру. Курс на интеграцию с Евросоюзом и так фактически провозглашен. И в НАТО. В Евросоюз можно идти, и не решая вопрос Донбасса. Безвизовый режим – это важный вопрос для большинства украинцев. Может, это уже и есть то, что они уже часть Евросоюза. На бытовом уровне. Миллионы украинцев уже работают в Европе. Жертвовать украинскими землями из-за этого Зеленский не станет. У него на носу выборы в Верховную Раду, на которых ему нужна поддержка украинцев.

«БАНДЕРОВСКИЙ УГАР СПАДЕТ»

- После заявлений по Донбассу, Зеленского оценивают как второго Порошенко. Только в яркой обертке.

- Да, ему придется доказать, что он отличается от Петра Алексеевича. Зеленский предложит несколько иной стиль общения, более демократичный. Может быть, даже попытается ездить на работу на велосипеде. Но хватит ли этой стилистики для того, чтобы предложить новую суть президентства, я не уверен. Тем более, что он выступает за ослабление института президента. Глава Украины по закону не очень силен в своих полномочиях. Он сильно зависит от Рады. А в Раде пока у Зеленского нет даже своей фракции. Он может какое-то время апеллировать к общественному мнению, к популизму. Но эти ресурсы ограничены. От него будут ждать действий, а не пустых слов. Ну, может он снизить тарифы на электричество и на газ? Нет, не может. Это вопрос договоренностей с МВФ. Их повысили с нового года. А люди хотели бы, чтобы он взял и снизил. Зеленский попадает в собственный капкан.

- Актер-политик вел избирательную кампанию и на украинском, и на русском. Сейчас для русского языка могут быть послабления?

- Такой бандеровский угар угаснет. Зеленский в этом смысле стилистически чуть поспокойнее, конечно, чем многие другие украинские политики. И стилистика в наших отношениях с Украиной, конечно, важна. Если он не будет вести себя как откровенный бандеровец, то напряженность между Москвой и Киевом может ослабеть, возникнут возможности для договоренностей. В том числе мы сами оставили лазейку, накладывая эти санкции, о том, что они могут не применяться, якобы могут быть индивидуальные разрешения правительства. Мы запрещаем поставки нефтепродуктов, но по разрешению правительства их поставлять можно. Это создает интересное поле для переговоров. Российские поставки нефти и нефтепродуктов – это более 50 % украинского энергобаланса. И чуть ли не 90 % дизеля российского на Украине.

«ПОРОШЕНКО НЕ ПОСАДЯТ»

- Какая судьба ждет Порошенко?

- Думаю, что никакого майдана после поражения он не будет устраивать. Не дадут старшие товарищи. Стилистика украинской политики меняется. Они хотят показать, что мирный транзит власти вполне возможен. Порошенко сосредоточится на выборах осенних в Раду. У него там блок имеет больше 20 % голосов. Конечно, сейчас побегут от него люди. Но кто-то останется. Я думаю, что, может быть, он попытается сделать из себя исключение в украинской политике, оставшись в ней, перестав быть президентом.

- А его не посадят?

- Это было бы ошибкой Зеленского. Я думаю, что как раз в интересах обеспечения мирного транзита власти не нужно сажать бывших президентов.

- Премьером Порошенко уж точно не станет.

- Вряд ли он наберет такое большинство, чтобы стать премьером. Хотя до осени надо посмотреть, что еще у них будет. Порошенко не популярен на Украине.

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