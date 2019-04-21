"Ты за кого?" "За ЕС и НАТО". "А я за Махно!" Как голосуют на Украине

Второй тур голосования на выборах президента Украины вступил в последний триместр. Страсти с утра немного поутихли, появились первые казусы, устоялись тенденции волеизъявления. Одна избирательница попыталась съесть бюллетень. Другой избиратель внес в перечень кандидатов Нестора Махно и проголосовал за него.

Центризбирком выдал данные по явке по состоянию на 15 часов. Напомним, что Киев и Москва сейчас живут в одном часовом поясе, а потому никаких проблем с переводом времени на местные реалии нет. На это время явка составила 45,32%.

Министр инфраструктуры отвлекся от реализации проекта по строительству альтернативного транспорта - гиперлупа на Украине - и дисциплинированно явился на участок вместе с сыном, которому и доверил опустить бюллетень в урну. Омелян, активно поддерживавший Порошенко и даже стоявший во время дебатов на «Олимпийском» в группе поддержки Петра Алексеевича, отказался признаваться, кому отдал свой голос. А лишь отделался многозначительной фразой на своей странице в «Фейсбуке»: «Мы проголосовали! За Украину в ЕС и НАТО! А вы?» А на вопросы журналистов он же ответил еще более туманно, правда, не без пафоса, что ему «за Украину не страшно. Ей тысячи лет, она и не такое переживала». Притчу о последней соломинке, которая надломила спину верблюда, ему никто в ответ не привел.

На избирательном участке в городе Кривой Рог женщина попыталась съесть свой голос; бюллетень отобрали, выбор засчитали.Фото: facebook.com

Пришел голосовать и потенциально очень перспективный кандидат в кандидаты, который так и не пошел на выборы, Святослав Вакарчук. Музыкант явился в праздничной вышиванке, словно бы выполняя наказ Порошенко, который накануне призывал избирателей: «Друзья! Украина у нас одна. Приходите завтра на участки в вышиванках!» Кстати, сам Петр Алексеевич своему же призыву не внял и пришел голосовать в костюме и белой рубашке.

Вакарчук отказался расшифровывать тайну своего волеизъявления и опроверг сведения, будто он поддержал Порошенко: «Нет ни одного кандидата, чья бы программа полностью меня устраивала, но сегодня нужно было сделать выбор, и я его сделал». Похоже, признаться в том, что поддержал Порошенко для всех, кроме него самого и членов его семьи, становится уже некоей черной меткой, от которой стараются избавиться при первой возможности.

Между тем, формулировка, что голосовал за НАТО и ЕС ровным счетом ни о чем не говорит, поскольку и Порошенко, и Зеленский придерживаются примерно одной и той же ориентации. И оба намерены вести Украину именно в европейскую семью и состав Северо-Атлантического альянса. Так что тут, за кого ни голосуй, а с курса не собьешься. Правда, приведет ли он их туда, куда они хотят? Но это уже совершенно другой вопрос.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704483" frameborder="0"></iframe> Как голосовали на выборах Порошенко и Зеленский.По данным экзитпол господин Зеленский опережает Порошенко почти в три раза

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