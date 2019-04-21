Аяз Гулиев замолил грехи перед "Спартаком": гол полузащитника принес победу над "Енисеем"

В воскресенье, 21 апреля, в Москве на стадионе "Открытие Арена" футболисты "Спартака" приняли на своем поле красноярский "Енисей". Эта встреча была последней в 24 туре. И обеим командам нужны были три очка для решения турнирной судьбы в этом сезоне. "Спартаку" - чтобы отойти от двух поражений и продолжить битву за Лигу Чемпионов, "Енисею" - чтобы не уступать в битве за выживание в Премьер-Лиге.

В стартовом составе на игру с "Енисеем" появилось немало новых лиц у "Спартака". Главный же герой - это ставший скандальным Аяз Гулиев. Футболист "красно-белых" на неделе попал в криминальные хроники после того, как подрался в центре Москвы с пешеходом, который мешал ему проехать на красный свет. Но Гулиев покаялся, решил, кажется, вопрос с американцев, которого побил, и вернулся в основной состав "Спартака" на игру с "Енисеем".

Красноярцы же приехали, будучи ведомыми бывшим главным тренером "Спартака" Дмитрием Аленичевым. Некогда прославленный игрок "красно-белых" в первом круге дал бой москвичам. Тогда еще команда Массимо Карреры с трудом победила в Красноярске со счетом 3:2. Но теперь же были другие турнирные реалии.

Фанаты "Спартака" на первых же минутах матча вывесили на своей трибуне баннер "Перемен требуют наши сердца". Вторая часть перфоманса была в виде большого плаката, который провисел весь первый тайм как напоминание игрокам: "Простить неудачу можем, безволие - никогда". И "Спартак" пошел в атаку. Но гола все не было и не было. Первый мяч в этой игре зрители увидели только лишь под занавес первого тайма. Николай Рассказов, мощно и ярко пройдясь по флангу, забил-таки гол в ворота "Енисея" и на перерыв столичный клуб ушел в лидерах с минимальным 1:0.

Во втором тайме "Енисей" оказался в непростой ситуации. К 68-й минуте игры были сделаны все замены, а главный форвард команды Артур Саркисов получил травму. И тогда последние полчаса матча гости из Красноярска играли в меньшинстве просто потому, что не хватило игроков. Саркисов ушел в подтрибунное помещение с травмой, а красноярцы же под конец игры получили еще в свои ворота.

На 84-й минуте с паса Лиуса Адриано гол в ворота "Енисея" забил полузащитник Аяз Гулиев. Тот самый, что был героем криминальных хроник. Кажется, это и есть настоящее искупление.

"Спартак" выиграл со счетом 2:0 у "Енисея" и остался пятым в турнирной таблице, отставая на 2 очка от московского ЦСКА при 39 баллах. "Енисей" - последний, у него 13 очков после 24 игр сезона.