Геннадий Зюганов: На Украине потерпела поражение русофобия - пока только на выборах. Но «Бессмертный полк» теперь там точно возродится!

- Геннадий Андреевич, как вы оцениваете лидерство Зеленского на выборах президента Украины?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704499" frameborder="0"></iframe> Геннадий Зюганов, лидер КПРФ: «На Украине потерпела поражение русофобия - пока только на выборах. Но «Бессмертный полк» теперь там точно возродится!».Александр ГАМОВ

- Я считаю, победило благоразумие. Как ни занимались русофобией, антисоветизмом, унижением. Как ни разжигали в народе милитаристский дух, конфронтацию, тем не менее, украинский народ выбрал новую политику и нового политика. Конечно, это пока только надежды на лучшее. Что он принесет, новый политик, - никто не знает.

Но настолько опостылел всем Порошенко, что он провалился всюду. Даже и на западе Зеленский побеждает практически везде. Закарпатье, Буковина, Галичина – там Порошенко проигрывает.

Мне думается, не будет ни одного региона, где бы он выиграл выборы.

А на востоке абсолютное большинство у Зеленского, он в три раза больше набирает. И это неопытный политик, который даже и программу толком не представил. Это свидетельствует о том, что Украина не желает дальше заниматься русофобией, милитаризмом, войной, ищет выход на выборах и пытается исправить ситуацию бюллетенем.

Это тоже довольно показательно. Нам тоже кое-чему придется у них учиться.

- Как дальше будут складываться отношения Украины и России?

- Мы боролись и будем бороться за Украину. Для нас это - братская республика, братский народ. Люди, которые достойны хорошей жизни. И мы обязаны с ними установить самые тесные связи.

Народная дипломатия, работа напрямую талантливых людей, депутатского корпуса. Основа для этого сейчас создана хорошая.

Надо все делать, чтобы Зеленского не перетащила на свою сторону эта американская "нацистско-цээрушная команда", которая держала Порошенко только для того, чтобы он занимался русофобией.

- А если его - Зеленского - уже перетащили?

- Эти результаты выборов - они не просто против Порошенко, а против русофобии, авантюризма, национализма, фашизма. С этим настроением людей новый президент вынужден будет считаться.

В противном случае, он и его команда провалятся за три-четыре месяца, и в октябре на выборах в Раду "пролетят" с треском. У них не будет никакой опоры для проведения этих выборов.

Это новая ситуация на Украине. И нам тоже очень важный урок: нельзя ориентироваться на олигархию, на политиков, которые не умеют работать с населением, не в состоянии вести диалог с патриотическими силами, левыми силами.

Вернется ли акция "Бессмертный полк" на улицы украинских городов, будет зависеть от нового президента.Фото: REUTERS

Посмотрите, что делают сейчас какие-то законченные мерзавцы, которые предлагают в ходе «Бессмертного полка» не нести красные знамена. Знамя Победы красное! Это провокаторы, которые учатся у бандеровцев и нацистов на Украине, а не у нашего народа-победителя.

- «Бессмертный полк» пойдет теперь на Украине?

- Я уверен, что он везде пойдет.

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