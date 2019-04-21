Выборы победителя: Зеленский читал рэп, а Порошенко молился

Судя по предвыборным заявлением двух кандидатов в президенты Украины, разницы между ними особой нет. Точнее - для России нет. Отношения с нашей страной не изменятся, Донбасс будут давить, насколько хватит силенок, любовь к Западу не завянет. Поэтому россиянам стоит воспринимать эти выборы как затянувшуюся репризу с двумя коверными - один грустный, пожилой, другой молодой и шутливый. А украинский народ им подыгрывает и хлопает дружно.

Для Зеленского утро началось с приятной новости - сайт «Миротворец», на котором размещена база «сепаров», «ваты» и «предателей Украины», внезапно, на всякий случай включил заднюю и удалил из черных списков его жену. Елену Зеленскую внесли туда за перепост какой-то заметки в соцсетях как «информатора террористов». Ну как внесли, так и вынесли - украинская политика всегда славилась гибкостью.

Узнав об избавлении жены от «Миротворца» (если без шуток, через эту базу украинские пограничники пробивают въезжающих в страну), Зеленский пришел в хорошее расположение духа и отправился голосовать.

«Хорошее утро... У меня было хорошее настроение: дети, глазунья, кофе и Эминем», - поделился с народом Зеленский. И спел. Настроение потенциальному президенту не испортила даже активистка FEMEN, напавшая на Зеленского возле избирательного участка.

«Хватит насиловать страну!» - кричала Зеленскому традиционно корявая активистка этой скандальной организации. Возможно, перепутала его с Порошенко. Зеленский пока ни в чем не виноват, до инаугурации как минимум.

Представительница движения FEMEN.Фото: REUTERS

Порошенко перед голосованием повел себя как опытный, серьезный президент и отправился на литургию. И, как оказалось, напрасно. Бог услышал молитвы Петра Алексеевича, вспомнил про томос и раскол православия - наказание последовало незамедлительно. С полудня число проголосовавших за Зеленского стало неуклонно расти.

Не помогло даже «вундерваффе» - сверхоружие, которое применил секретарь Совбеза Украины Турчинов. В короткой, но яркой проповеди он сравнил Порошенко с Христом и осудил тех, кто требовал от Петра Алексеевича «немедленных чудес». Возможно, Турчинов бессмертный и для него пять лет правления Порошенко - это миг. Но избиратели посчитали по-другому, и разрыв между кандидатами стал увеличиваться, разумеется, не в пользу «новоявленного Христа».

Молитва не помогла Порошенко выиграть выборы.Фото: REUTERS

Тогда были приняты крайние меры: Зеленскому предъявили факт серьезного нарушения законодательства - он показал издалека свой выборный бюллютень, где голосовал сам за себя. Возможно, этот бюллютень аннулируют, но Порошенко уже ничего не поможет, кроме третьего майдана. Дело для Украины привычное, и нам такие зрелища забавны.

Зеленский празновал победу с женой.Фото: REUTERS

ДОСЛОВНО

«Я ухожу из офиса, но не ухожу из политики».

(Петр ПОРОШЕНКО, действующий президент Украины, - о своем поражении на выборах.)

«Спасибо «Кварталу-95» (так называется команда КВН и юмористическое шоу, где выступал Зеленский. - Ред.) - теперь это «Квартал-73»! И спасибо СБУ, что держали в тонусе!»

(Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ, избранный президент Украины, - о своей победе на выборах.)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Целый день сыпались новости с избирательных участков. Трудно понять - новости настоящие или выдуманные какими-то матерыми кэвээнщиками. Вот в Кривом Роге пьяная избирательница попыталась съесть бюллетень. Его успели у нее выхватить. Интересно, засчитают ли голос?

В Кривом Роге бюллетень пытались съесть.Фото: facebook.com

Затем тревожная весточка пришла из украинских больниц - обычных, не психиатрических. По сообщению известного замайданного активиста Михаила Голуба: «Украинские врачи мажут салом клеточку Порошенко в избирательном бюллетене. Чтобы в этом месте не писала ручка». Ту самую клеточку, где нужно поставить галочку за Петра Алексеевича.

Ну и под конец дня Порошенко победил… в Австралии. На одном из избирательных участков. Да, там все перевернуто вверх ногами. Видимо, только кенгуру готовы голосовать за Петра Алексеевича...

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