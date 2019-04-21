- Эдуард Александрович, Зеленский, похоже, разгромил Порошенко. Нам с вами будет от этого польза?

- Нам без разницы, кто там станет президентом. Что вокруг них там плясать?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704500" frameborder="0"></iframe> Эдуард Басурин - из Донецка: «То, что Зеленский встал на колени... Давайте не делать из него миротворца. Пока у нас гибнут люди».Александр ГАМОВ

- Вы думаете, что новый президент Украины не будет менять риторику?

- Да не будет. Он и до этого ее не менял.

- Какая сегодня обстановка складывается на линии соприкосновения вашей республики с Украиной? У нас все говорят о гибели девушки-санинструктора.

- Человек погиб. И не она одна, их трое наших погибло.

- Почему вдруг украинцы поперлись на минное поле?

- Мы же давно говорили о том, что они под психотропниками находятся, особенно когда нужно идти вперед.

- Говорили, что был минометный обстрел Донецка. Ждали вечером обострения.

- Нет, мелочевка. Можно сказать, что огонь пошел на спад.

Эдуард Басурин.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Результаты выборов на ситуацию могут повлиять?

- Не знаю. Это нужно время. Когда оно пройдет, будет виден результат. А сейчас пока только предположения.

- Зеленский встал на колени, может быть, это не просто фигура речи, жест шоумена…

- Откуда я знаю? Он - клоун. Он пока - никто.

Давайте говорить честно. Не надо из него делать великого. У него великого вообще ничего нету. Пусть он станет вначале президентом, а потом будем смотреть, что начнет делать. Давайте не будем вытягивать из меня и из себя предположения, что может быть. Договорились?

- Ну, хорошо...

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