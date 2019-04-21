2019-04-21T23:20:38+03:00
Выборы президента Украины 2019

Эдуард Басурин из Донецка: То, что Зеленский встал на колени... Давайте не делать из него миротворца. Пока у нас гибнут люди

Представитель командования ДНР - в эфире Радио "Комсомольская Правда" [аудио]
Александр ГАМОВ@gamov1
Поделиться:
То что Зеленский встал на колени еще не значит что обстрелы мирных жителей Донбасса прекратятся.То что Зеленский встал на колени еще не значит что обстрелы мирных жителей Донбасса прекратятся.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

- Эдуард Александрович, Зеленский, похоже, разгромил Порошенко. Нам с вами будет от этого польза?

- Нам без разницы, кто там станет президентом. Что вокруг них там плясать?

Эдуард Басурин - из Донецка: «То, что Зеленский встал на колени... Давайте не делать из него миротворца. Пока у нас гибнут люди».Александр ГАМОВ

- Вы думаете, что новый президент Украины не будет менять риторику?

- Да не будет. Он и до этого ее не менял.

- Какая сегодня обстановка складывается на линии соприкосновения вашей республики с Украиной? У нас все говорят о гибели девушки-санинструктора.

- Человек погиб. И не она одна, их трое наших погибло.

- Почему вдруг украинцы поперлись на минное поле?

- Мы же давно говорили о том, что они под психотропниками находятся, особенно когда нужно идти вперед.

- Говорили, что был минометный обстрел Донецка. Ждали вечером обострения.

- Нет, мелочевка. Можно сказать, что огонь пошел на спад.

Эдуард Басурин. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Эдуард Басурин.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Результаты выборов на ситуацию могут повлиять?

- Не знаю. Это нужно время. Когда оно пройдет, будет виден результат. А сейчас пока только предположения.

- Зеленский встал на колени, может быть, это не просто фигура речи, жест шоумена…

- Откуда я знаю? Он - клоун. Он пока - никто.

Давайте говорить честно. Не надо из него делать великого. У него великого вообще ничего нету. Пусть он станет вначале президентом, а потом будем смотреть, что начнет делать. Давайте не будем вытягивать из меня и из себя предположения, что может быть. Договорились?

- Ну, хорошо...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Михаил Погребинский из Киева - об итогах выборов: На Украине ещё никогда не было такого сокрушительного разгрома правителя страны и его курса

Такое заявление знаменитый политолог сделал в эфире Радио "Комсомольская правда" (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр ГАМОВ

 
Читайте также
Ростислав Ищенко: После того, как Порошенко не применил силовой вариант, от него побежали
Президент украинского центра системного анализа и прогнозирования прокомментировал первое заявление Зеленского после завершения голосования на втором туре президентских выборов на Украине
Дмитрий Гордон - из Киева: Если мой друг победит, я ему скажу - Володя, ты должен работать так, чтобы тебе при жизни ставили памятники
Об этом известный украинский политик и журналист, в ТВ-программе которого Владимир Зеленский впервые объявил, что идёт в президенты, сказал в беседе с обозревателем Александром Гамовым в эфире Радио "Комсомольская правда"
Новости 24
Зеленский назвал свою задачу номер один
Явка на выборах президента Украины составила 62,1%
В Латвии мэра Даугавпилса и вице-мэра Риги обыскали после возвращения из Москвы
Два человека умерли на избирательных участках Украины
Порошенко обратился на английском к иностранным журналистам
В РПЦ поздравили Зеленского с победой на президентских выборах
В штабе Зеленского рассказали о возможном роспуске Рады
Зеленский пообещал заменить генпрокурора Украины
Захарова призвала Украину осуществить «перезагрузку»
Зеленский: мы будем продолжать и перезагружать минский процесс
Около международного аэропорта в Шри-Ланке обезврежено самодельное взрывное устройство
ЦИК Украины сообщил первые предварительные итоги второго тура президентских выборов
Зеленский рассказал о звонке Порошенко
Новейшие фрегат и корвет ВМФ России вышли на испытания в Балтийское море
Явка на выборах президента Украины составила 62,26%
Имение Порошенко под Киевом взяли под усиленную охрану
В штабе Зеленского сообщили, что переговоры с Москвой будут приоритетным направлением