Эдуард Басурин из Донецка: То, что Зеленский встал на колени... Давайте не делать из него миротворца. Пока у нас гибнут люди
- Эдуард Александрович, Зеленский, похоже, разгромил Порошенко. Нам с вами будет от этого польза?
- Нам без разницы, кто там станет президентом. Что вокруг них там плясать?
Эдуард Басурин - из Донецка: «То, что Зеленский встал на колени... Давайте не делать из него миротворца. Пока у нас гибнут люди».Александр ГАМОВ
- Вы думаете, что новый президент Украины не будет менять риторику?
- Да не будет. Он и до этого ее не менял.
- Какая сегодня обстановка складывается на линии соприкосновения вашей республики с Украиной? У нас все говорят о гибели девушки-санинструктора.
- Человек погиб. И не она одна, их трое наших погибло.
- Почему вдруг украинцы поперлись на минное поле?
- Мы же давно говорили о том, что они под психотропниками находятся, особенно когда нужно идти вперед.
- Говорили, что был минометный обстрел Донецка. Ждали вечером обострения.
- Нет, мелочевка. Можно сказать, что огонь пошел на спад.
Эдуард Басурин.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
- Результаты выборов на ситуацию могут повлиять?
- Не знаю. Это нужно время. Когда оно пройдет, будет виден результат. А сейчас пока только предположения.
- Зеленский встал на колени, может быть, это не просто фигура речи, жест шоумена…
- Откуда я знаю? Он - клоун. Он пока - никто.
Давайте говорить честно. Не надо из него делать великого. У него великого вообще ничего нету. Пусть он станет вначале президентом, а потом будем смотреть, что начнет делать. Давайте не будем вытягивать из меня и из себя предположения, что может быть. Договорились?
- Ну, хорошо...
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ИСТОЧНИК KP.RU
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