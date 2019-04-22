2019-04-22T00:22:29+03:00
Выборы президента Украины 2019

Президент отпущения

Наш колумнист считает, что Украина выбирает своих президентов, чтоб они уносили на своих плечах грехи всех и каждого
Борис ФелБлогер
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Каждый последующий президент Украины уносит грехи предыдущего.Каждый последующий президент Украины уносит грехи предыдущего.Фото: ТАСС
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В Украине выбирают президентов для того, чтоб их ненавидеть.

Это не гипербола. Это, увы, аксиома. И сколько бы моих замечательных украинских френдов не отписались бы от меня после этой публикации, каждый из них в душе понимает, что проклятая аксиома сработает и сейчас.

Я помню весну Виктора Ющенко в 2005 году. Обезображенный разбавленным "новичком", но по-прежнему красивый и слегка западный на вид украинский первый президент, избранный подлинной волей народа, был абсолютным лидером симпатий. Оранжевые шарфы с надписью "Ющенко! Так!" продавались тысячами в день: Китай не успевал их штамповать.

Честный, неподкупный, спортивный, с прекрасным украинским и без советского партийно-рептильного хвоста Ющенко казался инопланетянином, сброшенным на Украину щедрыми небесами.

Через два года его партийный блок набрал на парламентских выборах меньше 15% голосов, а Партия регионов во главе с антиЮщенко - уголовником Януковичем почти 35%. Еще через год Украина по отношению к действующему президенту делилась на две страны: одни его презирали, другие ненавидели...

В 2010 году на президентских выборах Янукович победил Тимошенко со счетом 49:45. Мои друзья в Украине говорили тогда: пусть уголовник, но только не Она.

Уже в момент электорального триумфа Януковича недавидела большая часть избирателей, чем та, что проголосовала за него. Другие мои друзья успокаивали себя: "он уголовник, вор и трус, он долго не просидит. Будет новый Майдан - и придут перемены".

И был Майдан, и пришли перемены. Янукович бежал, и его предали даже те, кого он сделал миллиардерами. Казалось, во всей Украине не было человека, который не испытывал бы презрения или ненависти к подарку " жителей Донбасса". (Один только Манафорт в далекой Америке продолжал симпатизировать своему любимому продукту).

Пять лет назад Порошенко в первом туре набрал почти 55% голосов... Дальше рассказывать или вы в материале?

Сейчас мои друзья в Киеве и Одессе говорят: кто бы сегодня ни победил, он долго не просидит. Порошенко - потому что всем надоел. Зеленский - потому что ни в чем не разбирается. Значит, будет новый Майдан - и начнутся перемены...

Украина выбирает своих президентов, чтоб они уносили на своих поникших плечах грехи всех и каждого. Большие и маленькие. Ведь это всего четыре человека выновны в том, что произошло и не произошло со страной за 30 лет: Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович... Пятый определился сегодня вечером.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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