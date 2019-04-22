2019-04-22T02:14:46+03:00
Выборы президента Украины 2019

Зеленского поздравили с победой Макрон, Дуда и Трамп

Глава Франции стал первым из лидеров крупных держав, кто поддержал будущего коллегу по президентском цеху
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Владимир ЗеленскийВладимир ЗеленскийФото: REUTERS
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На своей странице в фейсбуке Владимир Зеленский за полчаса до завершения главного для него воскресного дня выложил фото с телефоном у подбородка и поблагодарил президента Франции за поздравления. Еще через полчаса появилось сообщение, что польский лидер Анджей Дуда отправил почти состоявшемуся восточному коллеге пространную телеграмму, в которой заверил, что поляки будут последовательно поддерживать Киев на его пути в сторону Европы и евроатлантического сообщества, но при том напомнил про исторические споры, которые Дуда надеется с Зеленским разрешить. Наконец, в первом часу ночи «Украинская правда» сообщила, что лидеру второго тура позвонил действующий президент Соединенных Штатов.

«КП» обратилась к директору Центра восточноевропейских исследований Андрею Окаре с просьбой прокомментировать реакцию западных лидеров и то, на кого будет ориентироваться Зеленский в своей внешней политике.

- Итак, первым мировым лидером, поздравивший Зеленского, похоже, стал глава Франции, с которым Владимир Александрович встречался в Париже буквально несколько дней назад…

- Незадолго до второго тура выборов экс-посол США в Киеве заявил, что его страна с пониманием относится к лидерству Зеленского. Что касается Макрона — ведь именно с ним, с его ситуацией перед выборами во Франции сравнивали ситуацию Зеленского. Когда только начиналось противостояние Порошенко и Тимошенко, прозвучало, что «а победит какой-то третий Макрон». Контакт Зеленского с Макроном имеет все шансы перерасти в политическую дружбу — их многое объединяет. Они даже внешне напоминают двоюродных братьев.

- Уже заговорили о том, что если Порошенко много лет поддерживала Меркель, и стоящая за ней мощь Германии, то теперь Зеленского будет поддерживать Макрон и стоящая за ним мощь Франции. То есть у Украины появится новый «главный союзник» в Европе?

- Зеленский часто говорил о расширении нормандского формата — за счет англосаксов. В этом смысле президент Франции — ключевой партнер по этому формату. И визит Зеленского до второго тура во многом символичен — как символичен и первый звонок, который последовал именно от Макрона.

- Польский лидер Дуда, с одной стороны, заявил о поддержке, с другой — напомнил про исторические споры, которые с новым украинским лидером могут разрешиться.

- Проблемы, связанные с печальным историческим наследием, в частности, с резней на Волыни и с действиями бойцов УПА на территориях с польским населением — они болезненны и для поляков, и для украинцев. И в последнее время им придавали большое внимание в Варшаве. Но и там, и в Киеве есть понимание, как решать —по формуле «прощаем и просим прощения». Были недружественные заявления и со стороны украинских, и со стороны польских радикалов по этому поводу. Есть антиукраинские настроения в Польше. Еще и потому тема актуализировалась. Но здесь нет непреодолимых противоречий. Тем более Зеленский с его происхождением — он, полагаю, может быть более эффективным переговорщиком, чем Порошенко, по теме исторических травм, связанных со Второй мировой.

- Куда пройдет первый зарубежный визит Зеленского, как думаете?

- Назову несколько стран, визиты в которые, на мой взгляд, для Зеленского должны быть первоочередными и крайне необходимыми: Польша, Германия, Франция, Великобритания, США. И Литва. В силу разных причин. Возможно, Зеленскому посоветуют визит в Белоруссию. Визит в Донецк невозможен. Частью курса Зеленского является идея, что вести переговоры по поводу Донбасса необходимо не с Донецком и Луганском, а с Москвой в присутствии других стран. Визит в Москву сейчас тоже вряд ли вероятен. Это часть некоего консенсуса внутри украинских элит. Это было одним из главных положений и режима Порошенко, и нового режима. Встреча с лидером России, как я полагаю, может состояться в третьей стране - и только как обсуждение в формате многосторонних переговоров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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