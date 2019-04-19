2019-04-19T07:38:32+03:00
Спорт

Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы 2018/2019

В решающий матч турнира имеют шансы пробиться сразу две команды из Англии
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Лидер лондонского "Челси" Эден Азар.Лидер лондонского "Челси" Эден Азар.Фото: REUTERS
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По итогам четвертьфинальных матчей Лиги Европы, которые прошли 18 апреля, стали известны все участники полуфиналов турнира. Половина команд, которые будут биться за выход в финал, представляют Англию.

Так, в ответной игре лондонский "Арсенал" победил в гостях "Наполи" со счетом 1:0 и после успеха на своем поле (2:0), команда Унаи Эмери обрела статус полуфиналиста турнира этого сезона. Еще один клуб из английской столицы "Челси" на своем поле обыграл чешскую "Славию" со счетом 4:3. Неделю назад в Праге лондонцы одержали победу с минимальным счетом 1:0.

"Валенсия", за которую играет полузащитник сборной России Денис Черышев, во второй игре четвертьфинала вновь была сильнее "Вильярреала", одержав победу со счетом 2:0. Неделю назад валенсийцы были сильнее в гостях - 3:1. Последний полуфиналист турнира определился в поединке португальской "Бенфики" и немецкого "Айнтрахта". Немцы выиграли 2:0 на своем поле и после поражения 2:4 в гостях они прошли в полуфинал турнира за счет голов в первой встрече четвертьфинала.

Полуфинальные пары Лиги Европы сезона 2018/2019 годов составили:

Арсенал - Валенсия

Айнтрахт - Челси.

Первые полуфиналы пройдут 2 мая, а ответные встречи состоятся через неделю 9 числа. Финальный матч турнира состоится спустя 20 дней после ответных полуфиналов. Игру примет город Баку. Финал Лиги Европы 2018/2019 пройдет 29 мая на стадионе "Олимпийский".

ИСТОЧНИК KP.RU

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