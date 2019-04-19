"Мы вернемся в следующем сезоне еще более сильными". Вратарь "Тампы" Василевский обратился к фанатам

Вратарь клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский выступил с обращением к болельщикам команды. Его клуб вылетел в первом же раунде плей-офф Кубка Стэнли. В четырех встречах "молнии" проиграли восьмой команде своей конференции "Коламбус Блю Джекетс" 0:4. И это несмотря на то, что в регулярном сезоне "Тампа" была безоговорочно лучшей.

- Спасибо всем фанатам "Тампы-Бэй" за хороший сезон. Весь год ваша поддержка была просто потрясающей, вы делали для нас лучше каждый вечер. Мы хотели иначе завершить наш сезон, но в следующем чемпионате мы вернемся и будем еще более сильными. Мы сделаем все, чтобы сделать вас счастливыми. Спасибо за все. Я теперь уже предвкушаю следующий сезон, - говорится в обращении Андрея Василевского, которое он разместил в "сториз" своего личного Инстаграма.

Напомним, что "Тампа-Бэй Лайтнинг" выиграла регулярный чемпионат НХЛ. А вот воспитанник уфимского клуба "Салават Юлаев" Андрей Василевский стал лидером лиги по количеству победу в сезоне - 39 встреч при его участии было выиграно "молниями". И из 53 встреч, которые он провел за "Тампу" в регулярном сезоне шесть он провел "на ноль". Василевский - один из кандидатов на приз по итогам сезона в НХЛ - "Везина Трофи", который вручается лучшему вратарю по итогам чемпионата.