2019-04-19T09:20:54+03:00
Спорт

"С прошлого лета я боролась с болью в плече". Мария Шарапова сказала, почему не сыграет в Штутгарте

Российская теннисистка пропустит еще несколько недель из-за травмы
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Мария Шарапова продолжает лечение.Мария Шарапова продолжает лечение.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что пропустит в ближайшее время ряд турниров. В частности, она точно не появится на соревнованиях в Штутгарте. Турнир возьмет старт уже 22 апреля.

Причина этому - Шараповой нужно еще некоторое время на восстановление после травмы. 31-летняя россиянка заявила:

- Я делаю успехи в восстановлении, но еще не готова играть на высоком уровне. С прошлого лета я боролась с болью в плече, - говорит Мария Шарапова, чью цитату приводит официальный сайт WTA.

Как говорит российская теннисистка, ее восстановление должно занять еще некоторое время, поскольку она еще чувствует болевые ощущения:

- После лечения мое плечо стало сильнее, но боль при ударах не ушла. После нескольких консультаций в разных странах на прошлой неделе я перенесла небольшую процедуру, - подмечает Шарапова. При этом, называя и сроки восстановления после своей тяжелой, как вышло, травмы:

- Восстановление после которой потребует нескольких недель, - подвела итог своему спичу Мария.

В этом сезоне Мария Шарапова сыграла уже в трех турнирах, одержав в восьми встречах шесть побед. В первом в этом сезоне турнире Большого шлема, Открытом чемпионате Австралии, Шарапова дошла до четвертого раунда. В этом круге соревнований она уступила Эшли Барти.

Традиционный турнир в Штутгарте, напомним, пройдет с 22 по 28 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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