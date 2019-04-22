2019-04-22T06:37:39+03:00
Общество

Инвестиции в казачьи традиции

Благотворительный фонд Игоря Чайки реконструировал казачий кадетский корпус на Кубани
Сергей КИРОВ
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Благодаря преобразованиям уже в этом году кадетский корпус сможет удвоить набор и принять 130 воспитанников.Благодаря преобразованиям уже в этом году кадетский корпус сможет удвоить набор и принять 130 воспитанников.
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В станице Бриньковская Краснодарского края после реконструкции открылся казачий кадетский корпус имени сотника М. Я. Чайки. Церемония состоялась при стечении высоких гостей, что не удивительно, учитывая все возрастающий в обществе спрос на подобные учебные заведения. В мероприятии приняли участие генпрокурор Юрий Чайка и губернатор края Вениамин Кондратьев.

Именно в честь предка генпрокурора - героя Первой мировой войны, георгиевского кавалера Михаила Чайки – в 2016 году и было названо кадетское учебное заведение. Реконструкция и строительство его новых корпусов финансировались благотворительным фондом, учрежденным правнуком известного казака Игорем Чайкой, который рассказал, что общая стоимость реконструкции составила 450 млн рублей.

Забота о земляках

Решение о масштабных преобразованиях было принято благотворителями в 2017 году. К тому моменту техническая экспертиза школы-интерната, в которой ранее располагался корпус, выявила крайне ветхое состояние строений. Спальный корпус, например, находился в здании 1917 года постройки, а спортзала, медицинских кабинетов и нормальной кухни вообще не было.

Благодаря стабильному финансированию уложились менее чем в полтора года. В итоге кадетский корпус в Бриньковской, без преувеличения, стал передовым по оснащенности среди аналогичных учебных заведений всей страны.

В станице Бриньковская после реконструкции открылся казачий кадетский корпус имени сотника М. Я. Чайки.

В станице Бриньковская после реконструкции открылся казачий кадетский корпус имени сотника М. Я. Чайки.

По последнему слову

Новый учебный корпус теперь занимает более чем 4 тыс. кв. м. Классы оснащены всем необходимым, включая интерактивное оборудование. Появились у кадетов научные лаборатории, актовый и спортивный залы, библиотека, благоустроенные столовая и кухня.

Площадь общежития - выше 2 тыс. кв. м. В здании имеется отдельный медицинский блок – предмет особой гордости корпуса.

Инженерную инфраструктуру учебного заведения полностью обновили. Сегодня она включает в себя котельную, резервную дизельную электростанцию, а также водопровод с противопожарным оборудованием и канализационную сеть с напорной станцией. На улице оборудовали площадку с тренажерами, футбольное поле и полосу препятствий. Дворовая территория корпуса благоустроена, а на входе появилось новое здание контрольно-пропускного пункта.

Больше кадетов

Благодаря преобразованиям уже в этом году кадетский корпус сможет удвоить набор и принять 130 воспитанников. По словам Игоря Чайки, было сделано все для того, чтобы кадеты «имели возможность в полной мере посвятить себя образовательному процессу, а преподавательский состав – воспитанию достойных сынов Отечества, настоящих патриотов нашей Родины».

Ранее учебное заведение в силу нехватки площадей не могло вместить всех достойных кандидатов. Причем конкурс на поступление постоянно рос и в 2017 году составил восемь человек на место.

Сегодня у ребят, мечтающих связать судьбу с военным делом, появился реальный шанс поступить в корпус имени сотника Чайки и продолжить славные традиции российского казачества. А деятельность Фонда Игоря Чайки может подтолкнуть и других меценатов к созданию аналогичных учебных заведений.

Классы оснащены всем необходимым, включая интерактивное оборудование.

Классы оснащены всем необходимым, включая интерактивное оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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