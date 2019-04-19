2019-04-19T14:25:30+03:00
Экономика

Проверять самим или платить за правду: в Крыму решали, как бороться с фейками

"Комсомолка" провела секцию на площадке ЯМЭФ
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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"Комсомольская правда" и ТАСС провели громкую секцию на злобу дня"Комсомольская правда" и ТАСС провели громкую секцию на злобу дняФото: Александр Ширков
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На площадке V Ялтинского международного экономического форума "Комсомольская правда" и ТАСС провели громкую секцию на злобу дня "Достоверность vs хайп: как сберечь аудиторию, сохраняя качество информации".

Тон (весьма драматический) сразу задал глава ВЦИОМ Валерий Федоров. Его специалисты специально провели опрос к этому мероприятию и констатировали: треть россиян пострадала от фейковых новостей.

При этом 13% считают, что такие сообщения почти никогда не отличить от достоверных. А в совокупности 42% опрошенных признали, что есть риск смешения лжи и правды. Главным источником дезы назван интернет (31%), причем народ считает, что фейк-ньюс (как их первым окрестил Дональд Трамп) - результат не головотяпства, а злой воли. Поэтому закон о наказании за их распространение поддерживают 83% опрошенных (хотя в теме только 17%).

- Моя реакция на подобные сообщения зависит от душевного состояния, - признался с улыбкой Федоров. - Если я спокоен, то жду подкрепления, - новости сами вас найдут. Если взбудоражен, ищу подтверждения сам.

Повысил градус дискуссии основатель агентства "Социальные сети" Денис Терехов, заявив про девальвацию журналистики и выступив против приравнивания крупных блогеров к СМИ.

- Блогер - это хобби. Они не медиа. Вы хотите треп на кухне приравнять к СМИ? - возмущался он.

- Вы передергиваете факты! - кричали в зале. - Вспомните трагедию в Кемерово и провокацию украинского пранкера!

- Если бы губернатор не молчал, этого бы не было. С любым фейком надо бороться открытостью, - отрезал Терехов.

- А готовы ли блогеры слушать власть? - выкрикнула советник главы Крыма, но ответа так и не услышала.

Наблюдавший за происходящим с широкой ухмылкой хорватский депутат-оппозиционер Иван Пернар щедро подсыпал перцу. Прославился за пределами родины он не столько антинатовскими и пророссийскими выступлениями, сколько своим выносом из зала заседания парламента в 2017 году. Тот противился и умудрялся при этом вести прямую трансляцию в Фейсбуке. "Пророссийский депутат проявил чудеса пластичности и стримил", - передавали тогда украинские СМИ. Тут же он возмущался вводом кары за фейки. Приводил в пример новости об "убийстве" на Украине журналиста Аркадия Бабченко, срежиссированной химатаке в сирийской Думе и громком розыгрыше пранкеров Вована и Лексуса спецпредставителя США по Венесуэле. Чувствовалось, что последним он явно восхищен.

Иван Пернар прославился за пределами родины выносом из зала заседания парламента в 2017 году Фото: ТАСС

Иван Пернар прославился за пределами родины выносом из зала заседания парламента в 2017 годуФото: ТАСС

- Агентство "Блумберг" передало, что у президента Венесуэлы Мадуро якобы большие тайные счета в Швейцарии. И кого тут наказывать? - улыбался он. - В тех же США за фейк, если он демонизирует русских, никого не накажут...

Среди прозвучавших на площадке идей - предложения платить СМИ за достоверную информацию и (или) сразу же не брать на веру и проверять самостоятельно.

- Платить журналистам за то, чтобы они выполняли свою работу? - снова вскипел Терехов.

- "Шпигель" и другие фейкометы разрушили картину мира. Мы-то никогда слепо не верили и начинать не надо, а для молодого поколения это даже не драма, а трагедия. Мы обречены жить в мире фейк-ньюс, давайте искать и тестировать рецепты для борьбы, - примирительно заключил Федоров.

Свой рецепт озвучила, правда, на другой секции форума, официальный спикер МИД РФ Мария Захарова. Тоже вспомнив о "воскресшем" Бабченко.

- Проблема фейк-ньюс в том, что решения на основе этой информации принимаются сегодня моментально, и они могут быть фатальны. Во время Совета Безопасности ООН поступает информация по поводу "убийства" Бабченко, министр иностранных дел Украины достает то ли телефон, то ли бумажку и говорит: "Кстати, еще одно, видимо, нападение на наш суверенитет, совершено убийство". Мы видим, как фейк мог коснуться принятия решений глобального масштаба, - рассказала Захарова, добавив, что победить фальшивые новости невозможно. - Но возможно минимизировать ущерб, сделать эти фейки неудобными с точки зрения их продвижения.

Важная роль здесь, по ее словам, именно у пресс-служб.

Крым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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