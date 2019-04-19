Путина попросили перевести Россию на 5G

Вице-премьер Максим Акимов пришел на доклад к президенту сразу с несколькими вопросами - от вечных (строительство и ремонт дорог) до перспективных (создание сетей сотовой связи 5G).

- В этом году нам предстоит отремонтировать более пяти тысяч километров региональных дорог и четыре тысячи – в агломерациях, это 6,5 тысячи объектов, - рассказал Акимов о насущном.

Президент поручил обеспечить высокоскоростным интернетом всю территорию страны, и эта задача намного масштабней и сложнее, чем может показаться.

- Нам надо высокоскоростным доступом дотянуться и предоставить цифровые сервисы не только жителям областных центров, нам надо дотянуться до всех домохозяйств в стране, - перечислял вице-премьер. - Вы поставили задачу прежде всего обеспечить подключение до 2021 года всех образовательных учреждений, это 40 тысяч объектов. Сейчас подключено у нас по высокой стороне только шесть тысяч, и мы просим вашей поддержки - хотели бы задействовать уже созданную сеть цифрового вещания. Мы поставили более пяти тысяч вышек, опор, на которых могло бы быть размещено отечественное телекоммуникационное оборудование.

То есть по предложению правительства все опоры будут присоединены к кабельной сети, а уже сигнал будет раздаваться непосредственно с этих опор.

- Мы решим задачу не только по подключению школ, но и, самое главное, по подключению опорных пунктов полиции, участковых, фельдшерско-акушерских пунктов, - добавил Акимов. - Всего более 100 тысяч объектов нам предстоит подключить. Надо сделать так, чтобы везде цифровые документы в настоящем или в будущем, когда мы будем предоставлять полный пакет цифровых государственных услуг, были доступны абсолютно всем.

Вроде бы совсем недавно в России появилась сотовая связь четвертого поколения, а на пороге уже стоит новое детище прогресса - 5G. Для ее внедрения необходимо принять принципиальные решению - снова расчищать частоты вещания, которые заняты военными, спецслужбами и другими государственными ведомствами.

- Мы собирали руководителей телекоммуникационных компаний, они в один голос вспоминали ваше участие в создании сетей связи четвёртого поколения, LTE и 3G, - рассказал вице-премьер. - Это модель, которая позволяет иметь в десять раз более дешёвый мобильный интернет в России, чем, например, в США, в три раза более дешёвый, чем в Европе, при очень высоком качестве мобильного интернета. У нас хороший скоростной интернет, но этого бы не было, если бы не была проведена работа по расчистке частотного спектра. Там ситуация непростая, верхний диапазон – это 3,4–3,8 гигагерца – находится в основном в использовании для специальных задач. Необходимы, конечно, для активизации этой работы соответствующие решения.