В "Одноклассниках" появится кулинарное шоу знакомств

В социальной сети Одноклассники 20 апреля состоится премьера кулинарного шоу о еде и отношениях «Мужчина моей еды», в котором три участницы демонстрируют кулинарные таланты перед главным героем.

В каждой серии участницы шоу будут готовить несколько блюд для главного героя. Он, в свою очередь, не будет видеть девушек, но будет пробовать приготовленные ими блюда. Та участница, чей кулинарный талант окажется самым ярким, станет победительницей и отправится на свидание с героем.

Ведущая шоу «Мужчина моей еды» — Екатерина Новикова — актриса, телеведущая и видеоблогер, звезда сериала «Девочки поймут» на телеканале «Ю». Катя мастерски раскрывает каждого, даже самого капризного участника. Обаятельная и жизнерадостная, она стопроцентно не даст заскучать зрителям.

Программа будет выходить каждую субботу в 19:00 по московскому времени. Во время эфира пользователи смогут обмениваться впечатлениями в комментариях.