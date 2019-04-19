2019-04-19T14:43:55+03:00
Умные вещи

В "Одноклассниках" появится кулинарное шоу знакомств

Программа будет выходить каждую субботу в 19:00 по московскому времени
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Во время эфира пользователи смогут обмениваться впечатлениями в комментариях.Во время эфира пользователи смогут обмениваться впечатлениями в комментариях.
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В социальной сети Одноклассники 20 апреля состоится премьера кулинарного шоу о еде и отношениях «Мужчина моей еды», в котором три участницы демонстрируют кулинарные таланты перед главным героем.

В каждой серии участницы шоу будут готовить несколько блюд для главного героя. Он, в свою очередь, не будет видеть девушек, но будет пробовать приготовленные ими блюда. Та участница, чей кулинарный талант окажется самым ярким, станет победительницей и отправится на свидание с героем.

Ведущая шоу «Мужчина моей еды» — Екатерина Новикова — актриса, телеведущая и видеоблогер, звезда сериала «Девочки поймут» на телеканале «Ю». Катя мастерски раскрывает каждого, даже самого капризного участника. Обаятельная и жизнерадостная, она стопроцентно не даст заскучать зрителям.

Программа будет выходить каждую субботу в 19:00 по московскому времени. Во время эфира пользователи смогут обмениваться впечатлениями в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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