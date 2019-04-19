ЦБ и Росстат объявили, что страна богатеет, а народ нищает

Радостная новость пришла из ЦБ: международные резервы России только за неделю выросли на на $2,5 млрд и составили $491,6 млрд. Это очень много, больше было только в конце «тучных лет», перед мировым кризисом 2008 года.

В то же время Росстат сообщил, что реальные доходы населения в первом квартале упали на 2,3%. Тоже своего рода рекорд, такого быстрого падения не было с начала «лихих девяностых». Почему же так получается: страна богатеет, а население беднеет? На этот вопрос «КП» ответил директор Института стратегического анализа ФБК («Финансовые и бухгалтерские консультанты») Игорь Николаев:

- Экономика России растет, вместе с ней растет и золотой запас, но от этого роста население получает все меньше. Причина - непродуманная политика в отношении частного бизнеса. Общие доходы населения складываются из зарплаты, социальных выплат и денег от предпринимательской деятельности и собственности. Нельзя утверждать, что государство так уж сильно экономит на людях. Наоборот. Зарплаты немножко растут, социальные выплаты значительно растут. Они стали рекордными за всю историю и составляют 19,5% от общих доходов населения. Такого даже при советской власти не было. А вот доходы от предпринимательской деятельности падают. Потому что бизнес задушен налогами и административным давлением. Из за этого мы и получаем, что при растущей за счет государственного сектора экономике реальные доходы населения снижаются. Это просто не нормально. Такой рост нам не нужен. Для нормального развития страны доля доходов от частного бизнеса должна быть значительно выше.

Добавим для справки: в развитых странах Европы малый бизнес составляет около 70% экономики, а у нас — менее 20% и его доля сокращается. Вместе с этим падают и реальные доходы людей.

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