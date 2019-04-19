Президент Эстонии Керсти Кальюлайд: «В наших средних школах образование будет только на эстонском»

4 танка «Леклерк», 20 боевых машин пехоты и 300 солдат. Это 2-я бронетанковая бригада НАТО (с французами из Иностранного легиона), переброшенная на днях под эстонский городок Тапа, - «в целях усиления северо-восточного фланга Альянса». До российской границы оттуда - чуть больше ста километров.

Официальный Таллин при этом демонстрирует миролюбие - президент страны Керсти Кальюлайд в те же дни совершила первый за десять лет визит в Москву. Причина разворота к бывшему «оккупанту» (так Россию именуют в Прибалтике) - голая экономика. С момента начала санкционной войны и политики импортозамещения товарооборот Эстонии с РФ рухнул на 50%, население и без того маленькой республики на глазах сокращается. - С соседями надо разговаривать, даже если у вас есть разногласия, - заявила Кальюлайд на встрече в Кремле с Владимиром Путиным. В самой Эстонии, однако, диалог не получается. В республике - 350 тысяч русских, это почти треть жителей. И около 70 тысяч из них до сих пор имеют статус «неграждан». Вдобавок правительство усиливает гонения на русский язык в школах.

- Мы перейдем на модель обучения, при которой в средних школах образование будет только на эстонском, - заявила Кальюлайд в интервью газете «Коммерсантъ». Правда, милостиво предложив при этом оставить «какое-то небольшое количество школ с углубленным изучением русской культуры».

- Открыто критиковать Кремль, находясь в Москве, - это перебор даже для традиционно русофобского Таллина, - сказал «КП» эстонский политолог и правозащитник Дмитрий Линтер. - Но госпожа президент, видимо, забыла, что школы с преподаванием на эстонском появились в ее стране только в XIX веке, а русские - на сто лет раньше (Прибалтика была присоединена к России после войны со Швецией еще при Петре I. - Ред.) Ее утверждение, будто «русским образование на родном языке не нужно», - вообще полный бред! С начала нулевых я лично проводил акции протеста в Таллине в поддержку наших школ, этот вопрос до сих пор беспокоит десятки тысяч родителей. Как и эстонских политиков, только с обратным знаком: даже на своей инаугурации в 2016 году Кальюлайд говорила об «угрозе», которая якобы исходит от русского языка и русских школ. Что делать? Прибалтийские элиты реагируют только на политику силы. Например, если заменить эстонскую агропродукцию на вполне конкурентоспособную российскую, то товарооборот упадет не на 50%, а на все 75%. И тогда посмотрим на действия Таллина. Россия должна активизировать свою политику в Прибалтике, иначе там может начаться резкое противостояние по «языковому вопросу», что мы ранее видели на Украине.