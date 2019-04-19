2019-04-19T17:44:55+03:00
Общество

Помощь от Бога: сколько в церквях жертвуют люди и на что идут эти деньги

Уже три года (все на моих глазах) на скромные пожертвования при Донском монастыре работает целый Социальный центр. Здесь помогают даже тем, кому уже, казалось бы, нельзя помочь
Дина КАРПИЦКАЯ
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Уже три года (все на моих глазах) на скромные пожертвования при Донском монастыре работает целый Социальный центр.Уже три года (все на моих глазах) на скромные пожертвования при Донском монастыре работает целый Социальный центр.
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Всегда сложно писать про хорошее. Во французской Сорбонне даже есть такое задания для выпускников журфака — написать положительную рецензию. Потому что поругать — это просто. А вот похвалить без пафосных слов и избитых клише — это сложно. Да и говорить про сделанное добро как-то не принято. Вроде как хвастовство какая-то получается. Люди скромные этого не любят. Единственный повод в открытую сказать все, что думаешь — день рождения.

И я скажу, пожалуй. Про Социальный центр Святителя Тихона, что вот уже ровно три года существует при знаменитом московском Донском монастыре.

Как центр, скромная комнатушка у монастырской стены. Здесь порой бывает ни пройти ни проехать, потому что она до отказа забита коробками с конфетами и игрушками — это снаряжается экспедиция в женскую колонию, где осужденные сидят с детьми. Да, бывает такое, что дети оказываются за решеткой вместе с мамой.

А бывает все в каких-то мешках — это собрали одежду для малоимущих. То вдруг откуда-то из прошлого всплывшие солдатские кирзовые сапоги и серые телогрейки.

- Это нам монастырь такой-то отдал, у них в подвале лежало неизвестно сколько лет, и вдруг нашлось вот, - объясняет директор Центра Александр Гезалов.

- Ясно, а вам-то зачем?

- Нам-то не надо. Мы в приют для бомжей предадим.

Тут все время что-то собирают, отвозят, привозят. И так про кругу, по кругу, по кругу....Вот уже три года.

Так, что там у нас про деньги в заголовке было. Ах, да, на что они уходят, те самые пожертвования, что оставляют прихожане в церкви. Вот для Социального центра есть в монастыре отдельная кружка. Прихожане кидают туда копеечку, иногда бумажку. И даже не знают, куда она идет. А я видела и знаю.

- В среднем в месяц набирается около 15 0000 рублей, - говорит Руководитель Социального Центра Святителя Тихона иеромонах Косма (Афанасьев). - Эти деньги уходят на самые насущные нужды, первую помощь нуждающимся. А все остальное - это труд добровольцев, помощь с самых разных сторон. Хотелось бы привлечь больше волонтеров в наше дело. Не для того чтобы создать большую разветвленную организацию, а чтобы сложилось некое братство – малое стадо, крепкое между собой. Чтобы, помогая другим, самим становиться настоящими христианами.

Нет у этого крошечной организации с таким громким названием, как Социальный центр, ни банковского счета, ни постоянной финансовой поддержки. А за три года они столько сделали! Я как журналист иногда пересекаюсь с их работой. Иногда отправляю к ним туда нуждающихся — маму с тремя детьми, которую муж из дома выгнал и надо где-то перекатываться. Иногда сама привожу что-нибудь ненужное. Недавно в редакции волей судеб оказалась целая коробка консервов, сушек, баранок и пряников. Куда все это? Везу к ним, там пристроят в нужные руки.

Так вот на моих глазах за каких-то три года они — волонтеры центра - провели колоссальную работу сразу по нескольким направлениям. Сотни экспедиций с грузами гуманитарной помощи в регионы России, работа в хосписах, психоневрологических больницах, помощь детским домам и детям заключенных в колониях, поддержка многодетных семей, опека пожилых людей и многое-многое другое.

У каждого направления в Центре - свой куратор. Так, отец Косма опекает один из московских хосписов, ведет клуб пожилых людей, каждую неделю проводит бесплатные экскурсии по Донскому монастырю для воспитанников детских интернатов, приезжающих в Москву из разных регионов России.

Галина Айрапетова – волонтер и главное связующее звено Центра, обеспечивает бесперебойную работу склада, сортирует вещи, организует раздачи нуждающимся, собирает грузы для отправки в регионы:

Другое важное направление - помощь детям-сиротам, детям, воспитывающимся в колониях, многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Директор Центра - Александр Гезалов - в прошлом сам воспитанник детского дома считает, что нет для ребенка ничего важнее семьи. Как его 4-ро детей я даже не знаю, потому что он постоянно в разъездах - Астрахань, родная Карелия, Владимирская, Калужская, Псковская область… Привозит памперсы, одежду, обувь, игрушки, встречается с воспитанниками детских домов, поет песни, устраивает спектакли, проводит кулинарные мастер-классы, а главное, рассказывает о себе. На собственном примере показывает детям, как не потеряться в этой жизни после выхода из детдома, как начать самостоятельную жизнь.

Есть в центре волонтеры — психологи, волонтеры — юристы, волонтеры — водители и даже вот волонтеры — журналисты (это я про себя).

И, как говорится, Слава Богу. С днем рождения!

ИСТОЧНИК KP.RU

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