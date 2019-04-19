Помощь от Бога: сколько в церквях жертвуют люди и на что идут эти деньги

Всегда сложно писать про хорошее. Во французской Сорбонне даже есть такое задания для выпускников журфака — написать положительную рецензию. Потому что поругать — это просто. А вот похвалить без пафосных слов и избитых клише — это сложно. Да и говорить про сделанное добро как-то не принято. Вроде как хвастовство какая-то получается. Люди скромные этого не любят. Единственный повод в открытую сказать все, что думаешь — день рождения.

И я скажу, пожалуй. Про Социальный центр Святителя Тихона, что вот уже ровно три года существует при знаменитом московском Донском монастыре.

Как центр, скромная комнатушка у монастырской стены. Здесь порой бывает ни пройти ни проехать, потому что она до отказа забита коробками с конфетами и игрушками — это снаряжается экспедиция в женскую колонию, где осужденные сидят с детьми. Да, бывает такое, что дети оказываются за решеткой вместе с мамой.

А бывает все в каких-то мешках — это собрали одежду для малоимущих. То вдруг откуда-то из прошлого всплывшие солдатские кирзовые сапоги и серые телогрейки.

- Это нам монастырь такой-то отдал, у них в подвале лежало неизвестно сколько лет, и вдруг нашлось вот, - объясняет директор Центра Александр Гезалов.

- Ясно, а вам-то зачем?

- Нам-то не надо. Мы в приют для бомжей предадим.

Тут все время что-то собирают, отвозят, привозят. И так про кругу, по кругу, по кругу....Вот уже три года.

Так, что там у нас про деньги в заголовке было. Ах, да, на что они уходят, те самые пожертвования, что оставляют прихожане в церкви. Вот для Социального центра есть в монастыре отдельная кружка. Прихожане кидают туда копеечку, иногда бумажку. И даже не знают, куда она идет. А я видела и знаю.

- В среднем в месяц набирается около 15 0000 рублей, - говорит Руководитель Социального Центра Святителя Тихона иеромонах Косма (Афанасьев). - Эти деньги уходят на самые насущные нужды, первую помощь нуждающимся. А все остальное - это труд добровольцев, помощь с самых разных сторон. Хотелось бы привлечь больше волонтеров в наше дело. Не для того чтобы создать большую разветвленную организацию, а чтобы сложилось некое братство – малое стадо, крепкое между собой. Чтобы, помогая другим, самим становиться настоящими христианами.

Нет у этого крошечной организации с таким громким названием, как Социальный центр, ни банковского счета, ни постоянной финансовой поддержки. А за три года они столько сделали! Я как журналист иногда пересекаюсь с их работой. Иногда отправляю к ним туда нуждающихся — маму с тремя детьми, которую муж из дома выгнал и надо где-то перекатываться. Иногда сама привожу что-нибудь ненужное. Недавно в редакции волей судеб оказалась целая коробка консервов, сушек, баранок и пряников. Куда все это? Везу к ним, там пристроят в нужные руки.

Так вот на моих глазах за каких-то три года они — волонтеры центра - провели колоссальную работу сразу по нескольким направлениям. Сотни экспедиций с грузами гуманитарной помощи в регионы России, работа в хосписах, психоневрологических больницах, помощь детским домам и детям заключенных в колониях, поддержка многодетных семей, опека пожилых людей и многое-многое другое.

У каждого направления в Центре - свой куратор. Так, отец Косма опекает один из московских хосписов, ведет клуб пожилых людей, каждую неделю проводит бесплатные экскурсии по Донскому монастырю для воспитанников детских интернатов, приезжающих в Москву из разных регионов России.

Галина Айрапетова – волонтер и главное связующее звено Центра, обеспечивает бесперебойную работу склада, сортирует вещи, организует раздачи нуждающимся, собирает грузы для отправки в регионы:

Другое важное направление - помощь детям-сиротам, детям, воспитывающимся в колониях, многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Директор Центра - Александр Гезалов - в прошлом сам воспитанник детского дома считает, что нет для ребенка ничего важнее семьи. Как его 4-ро детей я даже не знаю, потому что он постоянно в разъездах - Астрахань, родная Карелия, Владимирская, Калужская, Псковская область… Привозит памперсы, одежду, обувь, игрушки, встречается с воспитанниками детских домов, поет песни, устраивает спектакли, проводит кулинарные мастер-классы, а главное, рассказывает о себе. На собственном примере показывает детям, как не потеряться в этой жизни после выхода из детдома, как начать самостоятельную жизнь.

Есть в центре волонтеры — психологи, волонтеры — юристы, волонтеры — водители и даже вот волонтеры — журналисты (это я про себя).

И, как говорится, Слава Богу. С днем рождения!