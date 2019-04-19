Имя владельца группы компаний «Ташир», миллиардера Самвела Карапетяна впервые погремело в светской хронике три года назад, когда бизнесмен подарил шикарную свадьбу своему 23-летнему сыну Саркису. На торжестве выступали Адам Левайн, Maroon 5, Вера Брежнева, Григорий Лепс, Тимати, Николай Басков, Филипп Киркоров, София Ротару, Дима Билан и даже Алла Пугачева. В общем, настоящая «Песня года». А вёл праздник один из самых дорогих конферансье — Андрей Малахов. Промоутеры предположили, что на свадьбу Карапетян потратил тогда около 2 миллионов евро.

Саркис Карапетян нашел свое счастье в лице прекрасной грузинки Саломеи Кинцурашвили. Фото: instagram.com/tatakey

Потом был громкий скандал с разводом дочери миллиардера Татевик.

Напомним: бывший зять Карапетяна бизнесмен Игорь Булатов ушёл от его дочери Татевик к фотомодели Виктории Лопыревой. Недавно знаменитая блондинка родила Булатову сына Марка-Лионеля. Пока сын маленький, Лопырева и ее гражданский муж решили остаться пожить в Майами, где, собственно, и прошли роды Виктории.

Ну а семья Карапетян начала новую жизнь. Жена миллиардера Этери была замечена в ВИП-партере Кремлевского дворца на юбилее Аллы Пугачевой. Вечерняя укладка, стильный наряд — супруга Самвела Карапетяна пришла на концерт любимой певицы, создав с помощью стилистов вечерний образ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704271" frameborder="0"></iframe> Жену миллиардера Карапетяна заметили на юбилее Пугачевой.Этери впервые вышла в свет после громкого развода дочериМария РЕМИЗОВА

Напомним: юбилейный концерт Примадонны прошёл с аншлагом в Кремлевском дворце. Цены на билеты в ВИП-партере, где расположилась Этери Карапетян, у перекупщиков достигали 400 тысяч рублей.