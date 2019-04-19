Цаликов проинспектировал строительство Новороссийской военно-морской базы

В ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа первый заместитель Министра обороны России Руслан Цаликов совместно с заместителем Министра обороны РФ Тимуром Ивановым проверили завершение строительства объектов Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

Генералы посетили штаб военно-морской базы, объекты причального фронта, учебно-тренировочный комплекс с бассейном для подготовки водолазов, спальный корпус и Зал Славы.

"Изменения, произошедшие на базе, налицо. Конечно, необходимо полное взаимодействие со строителями и организациями, с тем чтобы закрыть все вопросы, касающиеся завершения строительных работ, особенно западного мола-причала", - заявил на рабочем совещании, которое прошло по итогам осмотра объектов Руслан Цаликов.

Командующий Южным военным округом генерал-полковник Александр Дворников и врио командующего Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Лиина доложили о стопроцентной готовности причалов во внутренней части гавани.

"Предназначенные к вводу в эксплуатацию причалы имеют стопроцентную готовность, все необходимые инженерные работы в этой части будут завершены в кратчайшие сроки", - отметил Виктор Лиина.

Напомним, на берегу будущей военно-морской базы ранее уже было построено пять причалов. Внутренняя часть базы отведена под стоянку современных подводных лодок.

В Минобороны подчеркнули, что работы на объектах строительства Новороссийской военно-морской базы ведутся непрерывно. При этом военные строители применяют передовые современные технологии, оборудование и технику, которая позволит обеспечить безаварийную эксплуатацию объекта без капитального ремонта на полвека.