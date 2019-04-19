Карен Шахназаров - о дебатах в Киеве: Это - не спор кандидатов в президенты, а - конкурс капитанов КВН, но - очень слабых

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704303" frameborder="0"></iframe> Карен Шахназаров, гендиректор «Мосфильма» - о дебатах в Киеве: «Ну, какие там дебаты? Это - очень слабое шоу двух слабых капитанов слабого КВН».Александр ГАМОВ

- Скажите, Карен Георгиевич, вам удалось дебаты, что были в Киеве, хотя бы чуть-чуть посмотреть?

- Ну да, чуть-чуть посмотрел.

- Мы ждали какой-то драматургии, какой-то режиссуры, масса политтехнологов там была, - о некоторых вы вспоминали у Соловьева. Скажите, а что в итоге, как вы - как режиссер оценили бы этот спектакль?

- Я бы сказал, что это было похоже на… Знаете, в КВН бывает конкурс капитанов. Причем весьма слабых капитанов…

Я уж не говорю, что по содержанию вообще ни слова не было сказано, какие-то общие слова – путь в Европу, у вас фабрика конфет, а у вас еще что-то, вы – обертка. Но по существу - вообще ничего.

В принципе - это странно. Страна находится в состоянии гражданской войны, в ситуации совершенно критической, судя по всему, что мы знаем из прессы, от специалистов. И два кандидата, которые - ни одного внятного слова, какие-то жесты типа вставания на колени…

В общем, на мой взгляд, это очень слабо. Но я не знаю, это, может быть, там такое состояние вообще украинского избирателя, его удовлетворяет, что ли это.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704284" frameborder="0"></iframe> Зеленский - Порошенко: "Как вы спите по ночам?".

- С другой стороны, я смотрел, там такие интеллектуальные лица зрителей, такая сцена, такой гигантский стадион. А почему таким провинциализмом пахнуло с подмостков…

- Вот я и говорю.

Понимаете, дебаты - это всегда высказывания каких-то своих планов, каких-то идей – как, что сделать. Здесь это - просто общие слова. И эти-то слова не очень убедительны, на мой взгляд. Поэтому - гора родила мышь.

Это какая-то такая имитация, как делают взрослые, но только всё, как говорится, по-детски. Я обратил внимание, там монетку кидали, кто первый начнет.

- Но стадион же, так же обычно делают.

- Вроде как стадион. Это какое-то шоу, которое при этом тоже не получилось, на мой взгляд. Поэтому это очень удручающее впечатление произвело на меня.

Я все-таки наблюдал дебаты, и у нас люди выходили, высказывались, какие-то свои