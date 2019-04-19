2019-04-19T22:20:30+03:00
Выборы президента Украины 2019

Анна Герман, экс-пресс-секретарь бывшего президента Украины Виктора Януковича: Первые впечатления? Зеленский - искреннее, Порошенко - компетентнее

Известный украинский политик - из Киева - в эфире Радио «Комсомольская правда» [аудио]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Комментарии: comments1
Анна Герман.Анна Герман.
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- Анна, как вам начало дебатов, атмосфера?

- Мне кажется, атмосфера все-таки демократии, атмосфера открытости. Но посмотрим, посмотрим…

- Как вам кандидаты? Кто из них сильнее, кто - слабее?

- Зеленский более искренний, Порошенко более компетентен.

- Дальше ваш прогноз какой, как они пройдут?

- Трудно сказать. Но компетентность Порошенко тоже впечатляет Герман.

Дебаты Зеленского и Порошенко: батл штампов и стояние на коленях

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Анна Герман - о дебатах: «Первые впечатления: Зеленский - искреннее, Порошенко - компетентнее».

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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