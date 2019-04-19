Анна Герман, экс-пресс-секретарь бывшего президента Украины Виктора Януковича: Первые впечатления? Зеленский - искреннее, Порошенко - компетентнее
- Анна, как вам начало дебатов, атмосфера?
- Мне кажется, атмосфера все-таки демократии, атмосфера открытости. Но посмотрим, посмотрим…
- Как вам кандидаты? Кто из них сильнее, кто - слабее?
- Зеленский более искренний, Порошенко более компетентен.
- Дальше ваш прогноз какой, как они пройдут?
- Трудно сказать. Но компетентность Порошенко тоже впечатляет Герман.
Дебаты Зеленского и Порошенко: батл штампов и стояние на коленях
Анна Герман - о дебатах: «Первые впечатления: Зеленский - искреннее, Порошенко - компетентнее».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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