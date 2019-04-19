Анна Герман, экс-пресс-секретарь бывшего президента Украины Виктора Януковича: Первые впечатления? Зеленский - искреннее, Порошенко - компетентнее

- Анна, как вам начало дебатов, атмосфера?

- Мне кажется, атмосфера все-таки демократии, атмосфера открытости. Но посмотрим, посмотрим…

- Как вам кандидаты? Кто из них сильнее, кто - слабее?

- Зеленский более искренний, Порошенко более компетентен.

- Дальше ваш прогноз какой, как они пройдут?

- Трудно сказать. Но компетентность Порошенко тоже впечатляет Герман.

Дебаты Зеленского и Порошенко: батл штампов и стояние на коленях 00:00 00:00

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704291" frameborder="0"></iframe> Анна Герман - о дебатах: «Первые впечатления: Зеленский - искреннее, Порошенко - компетентнее».

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