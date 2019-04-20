Чтобы показать, кто в доме хозяин, Иван три часа тыкал носом кота в документы на квартиру
Вы тоже начинаете жать на кнопки пульта сильнее, когда в нем заканчиваются батарейки?
* * *
Перечислять часть зарплаты в Пенсионный фонд - все равно что покупать безалкогольное пиво! Деньги тратишь - толку нет...
* * *
- Достала уже эта работа! Позавчера в два ночи ушел, а вчера - в час!
- Вчера удалось пораньше отпроситься?
* * *
Диспетчер службы заказа такси перешла на работу в аэропорт и в первый день объявила: «Граждане встречающие, рейсик из Москвы ждем? Спускаемся ко второму терминальчику, самолетик прибыл».
* * *
- Ты такую, как я, больше не найдешь.
- Я такую, как ты, больше искать не буду.
* * *
- Ой, милый, смотри, какие стульчики для карликов!
- Да, Люся... К детям ты еще совершенно не готова...
* * *
В Одессе.
- Господин Лейбович, я хочу жениться на вашей дочеpи.
- Сеpьезно? А с моей женой вы уже говоpили?
- Да. Hо мне таки больше нpавится ваша дочь.
* * *
Почему белая нитка, которой соединены новые носки, всегда оказывается прочнее, чем нитки, из которых сделаны сами носки?
* * *
Объявление:
«Избавим от алко-голизма за один сеанс методом эмиграции из России».
* * *
- Извините, я опоздал.
- Что-то случилось?
- Да ничего, я просто не хотел приходить.
ИСТОЧНИК KP.RU