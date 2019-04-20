Чтобы показать, кто в доме хозяин, Иван три часа тыкал носом кота в документы на квартиру

Вы тоже начинаете жать на кнопки пульта сильнее, когда в нем заканчиваются батарейки?

* * *

Перечислять часть зарплаты в Пенсионный фонд - все равно что покупать безалкогольное пиво! Деньги тратишь - толку нет...

* * *

- Достала уже эта работа! Позавчера в два ночи ушел, а вчера - в час!

- Вчера удалось пораньше отпроситься?

* * *

Диспетчер службы заказа такси перешла на работу в аэропорт и в первый день объявила: «Граждане встречающие, рейсик из Москвы ждем? Спускаемся ко второму терминальчику, самолетик прибыл».

* * *

- Ты такую, как я, больше не найдешь.

- Я такую, как ты, больше искать не буду.

* * *

- Ой, милый, смотри, какие стульчики для карликов!

- Да, Люся... К детям ты еще совершенно не готова...

* * *

В Одессе.

- Господин Лейбович, я хочу жениться на вашей дочеpи.

- Сеpьезно? А с моей женой вы уже говоpили?

- Да. Hо мне таки больше нpавится ваша дочь.

* * *

Почему белая нитка, которой соединены новые носки, всегда оказывается прочнее, чем нитки, из которых сделаны сами носки?

* * *

Объявление:

«Избавим от алко-голизма за один сеанс методом эмиграции из России».

* * *

- Извините, я опоздал.

- Что-то случилось?

- Да ничего, я просто не хотел приходить.