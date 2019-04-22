2019-04-22T12:30:25+03:00
Общество

Молодежь стремительно забывает телевизор

За последние 5 лет российские телеканалы в общей сложности потеряли около 11% молодой аудитории. Также сильно сократилось среднее время просмотров
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По данным Mediascope, еще в 2014 году среднесуточный рейтинг федеральных каналов по аудитории в возрасте 14-44 составлял 12.24, а в 2018 — 10.86. Больше всего за эти 5 лет молодежь перестала смотреть федеральные каналы: канал «НТВ» потерял 43% молодой аудитории, «Первый» — 38%, а «Россия 1» — 29%. А средняя длина просмотра сократилась с 3 часов в сутки до 2,5 часов. На фоне такого падения только нетематическим каналам удалось, наоборот, привлечь молодую аудиторию. Например, телеканал Рен ТВ начали смотреть на 19% больше молодых россиян. ТВ-3 — на 21%, а больше всего в этом сегменте рейтинг вырос у «Пятницы» — на 41%.

Такие изменения эксперты связывают с распространением интернета и резким увеличением онлайн-просмотров. Впрочем, молодежь все равно не перестала смотреть телевизионный контент. Для подобного анализа Mediascope запустила систему Big TV Рейтинг, которая измеряет совокупную аудиторию в интернете и по ТВ. Многие каналы уже запустили рекламные продажи по рейтингу Big TV.

Например, сериал «ИП Пирогова» телеканала «Супер!» зрители больше посмотрели в интернете на 50% больше, чем по ТВ. А количество просмотров на YouTube превысило 33 миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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