В Москве нашли мертвой 26-летнюю чемпионку России по тайскому боксу

В Москве нашли мертвой чемпионку России по Тайскому боксу. Тело 26-летней Кристины Мялиной обнаружили на козырьке подъезда по Кронштадтскому бульвару.

Девушка побеждала в Кубке России, была чемпионкой Москвы и Московской области. Как рассказали kp.ru в правоохранительных органах, Кристина скончалась от травм после падения с большой высоты.

Тело погибшей направлен во 2 судебный морг. Обстоятельства ЧП выясняют следователи.

Кристина начала заниматься тайским боксом в 25 лет и быстро достигла высоких результатов. "Просто я люблю драться. Играла семь лет в гандбол, но всегда мечтала заняться единоборствами. В один момент просто оставила все и начала тренироваться. Поняла что это мое. Я влюбилась в этот спорт", - признавалась девушка.

Своим кумиром Кристина считала трехкратного победителя Олимпийских игр Александра Карелина. Кристина Мялина среди друзей имела прозвище Лютая. В детстве она участвовала во всех дворовых и школьных разборках, поэтому, занявшись тайским боксом, девушка быстро добилась в нем результатов.

За полгода Мялина стала чемпионкой Москвы и Московской области по тайскому боксу, а ее имя прогремело на все российское сообщество муай тай. Девушка дралась настолько свирепо, что соперницы зачастую просто отказывались выходить против нее на ринг.