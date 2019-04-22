Бузова легла на реабилитацию

Работа на износ пагубно сказалась на здоровье Ольги Бузовой. Поющая ведущая улетела в Австрию и легла на реабилитацию.

Ольга Бузова работает практически без отдыха, а это отражается на ее здоровье. В последнее время она несколько раз тяжело болела. Ольга Бузова из-за плотного гастрольного графика не успевала до конца вылечиться, как заболевала снова.

В итоге знаменитость взяла себя в руки и решила поправить здоровье. Она уехала в австрийскую клинику на реабилитацию, для того чтобы пройти полное обследование. Бузова посещает различных специалистов и наслаждается покоем.

buzova86 Приехала в австрийский центр

"Я всегда говорю, что самое главное - здоровье. И чтобы хорошо и плодотворно работать, нужно давать отдых своему организму. Чем я и намерена заняться...Приехала на разведку в австрийский центр на полный check up своего организма. Помимо анализов, которые я буду сдавать, для меня подготовили и программу «Антистресс» и «Детокс», в которую входят массажи, обертывания, посещение косметолога, дерматолога, прогулки и всевозможные процедуры", - написала в блоге ведущая "Дома-2".

Ольга проходит различные процедуры. Она побывала в крио-камере, где заморозила свой лишний вес. Кстати, этот метод также хорошо восстанавливает иммунитет.

buzova86 А что делаешь ты прямо сейчас?

Преданные поклонники поддержали свою любимицу, оставив в ее адрес массу теплых слов и пожеланий крепкого здоровья: "Желаю тебе здоровье и оставайся всегда прелестной. Ты лучшая, Оля", "Хорошего отдыха тебе, Олечка", "Удачного отдыха, Вам!", "Отдыхать тоже надо. Я Вас на сцене хочу еще видеть, поэтому правильно отдыхать, подлечиваться!".