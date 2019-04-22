2019-04-22T14:03:37+03:00
Звезды

Бузова легла на реабилитацию

Поющая ведущая оказалась в клинике после болезни
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ольга Бузова.Ольга Бузова.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Работа на износ пагубно сказалась на здоровье Ольги Бузовой. Поющая ведущая улетела в Австрию и легла на реабилитацию.

Ольга Бузова работает практически без отдыха, а это отражается на ее здоровье. В последнее время она несколько раз тяжело болела. Ольга Бузова из-за плотного гастрольного графика не успевала до конца вылечиться, как заболевала снова.

В итоге знаменитость взяла себя в руки и решила поправить здоровье. Она уехала в австрийскую клинику на реабилитацию, для того чтобы пройти полное обследование. Бузова посещает различных специалистов и наслаждается покоем.

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Приехала в австрийский центр
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"Я всегда говорю, что самое главное - здоровье. И чтобы хорошо и плодотворно работать, нужно давать отдых своему организму. Чем я и намерена заняться...Приехала на разведку в австрийский центр на полный check up своего организма. Помимо анализов, которые я буду сдавать, для меня подготовили и программу «Антистресс» и «Детокс», в которую входят массажи, обертывания, посещение косметолога, дерматолога, прогулки и всевозможные процедуры", - написала в блоге ведущая "Дома-2".

Ольга проходит различные процедуры. Она побывала в крио-камере, где заморозила свой лишний вес. Кстати, этот метод также хорошо восстанавливает иммунитет.

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А что делаешь ты прямо сейчас?
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Преданные поклонники поддержали свою любимицу, оставив в ее адрес массу теплых слов и пожеланий крепкого здоровья: "Желаю тебе здоровье и оставайся всегда прелестной. Ты лучшая, Оля", "Хорошего отдыха тебе, Олечка", "Удачного отдыха, Вам!", "Отдыхать тоже надо. Я Вас на сцене хочу еще видеть, поэтому правильно отдыхать, подлечиваться!".

ИСТОЧНИК KP.RU

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