«Я настолько редкая, что хочется плакать»

- И за что я такая «особенная»? – грустно отводит глаза Катя, когда доктора объясняют, почему нельзя вылечить ее боль.

Девочка знает, что у нее - одно из редчайших заболеваний, которое не имеет причин. Оно врожденное, хотя даже не наследственное. Как проклятье. Суть в том, что в результате некой генной поломки по всему организму человека растут опухоли. Не злокачественные, казалось бы, безобидные. Но со временем их становится так много, и они так увеличиваются, что жизнь человека превращается в ад.

У Кати пока еще не крайняя стадия, но первые «звоночки» уже есть… Весна, сверстники бегают на свидания, а она валяется в больнице с кистой яичников, которую, и прооперировать нельзя (из-за основного заболевания противопоказан масочный наркоз), и оставить – значит обречь девочку на постоянную боль. Но доктора только разводят руками: «Эти кисты – лишь одно из проявлений туберозного склероза! Если с помощью лекарств не тормозить его развитие, дальше будет гораздо хуже, потому что опухоли начнут разрушать мозг!»

Катя хорошо понимает, что значат эти слова. Проще говоря, если родители не добудут необходимое лекарство, скоро к постоянной боли в животе прибавятся боли в голове, эпилептические приступы, потеря разума и, наконец, смерть. А Катя хочет жить! Даже несмотря на боль! Этой юной, тихой и очень доброй девочке безумно страшно, потому что она знает, что лекарство стоит дорого, и денег на него у родителей нет.

Препарат «Афинитор» Кате прописали московские доктора Медицинского университета им. Н.И. Пирогова, куда родители привезли девочку на обследование. «Это лекарство должно сдержать рост опухолей, не позволит им увеличиваться в размерах» - пообещали врачи. Но радость мамы погасла, когда выяснилось, что стоимость курса лечения на один месяц –150-200 тысяч рублей. И сколько именно времени придется его принимать, пока неизвестно. Впрочем, как и то, где взять средства на его покупку.

Семья в горе и в абсолютной растерянности. В поисках помощи они обратились в фонд и к нашим читателям. Помогите пожалуйста!

КАК ПОМОЧЬ КАТЕ

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«Благотворительное пожертвование для Кати Максимишиной»

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