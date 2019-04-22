2019-04-23T14:45:30+03:00
Общество

«Я настолько редкая, что хочется плакать»

У 15-летней Кати туберозный склероз, который убивает девочку, а на лекарства у несчастной семьи из Донецкой области просто нет средств
Ярослава ТАНЬКОВА
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Катя хочет жить! Даже несмотря на боль!Катя хочет жить! Даже несмотря на боль!
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- И за что я такая «особенная»? – грустно отводит глаза Катя, когда доктора объясняют, почему нельзя вылечить ее боль.

Девочка знает, что у нее - одно из редчайших заболеваний, которое не имеет причин. Оно врожденное, хотя даже не наследственное. Как проклятье. Суть в том, что в результате некой генной поломки по всему организму человека растут опухоли. Не злокачественные, казалось бы, безобидные. Но со временем их становится так много, и они так увеличиваются, что жизнь человека превращается в ад.

У Кати пока еще не крайняя стадия, но первые «звоночки» уже есть… Весна, сверстники бегают на свидания, а она валяется в больнице с кистой яичников, которую, и прооперировать нельзя (из-за основного заболевания противопоказан масочный наркоз), и оставить – значит обречь девочку на постоянную боль. Но доктора только разводят руками: «Эти кисты – лишь одно из проявлений туберозного склероза! Если с помощью лекарств не тормозить его развитие, дальше будет гораздо хуже, потому что опухоли начнут разрушать мозг!»

Катя хорошо понимает, что значат эти слова. Проще говоря, если родители не добудут необходимое лекарство, скоро к постоянной боли в животе прибавятся боли в голове, эпилептические приступы, потеря разума и, наконец, смерть. А Катя хочет жить! Даже несмотря на боль! Этой юной, тихой и очень доброй девочке безумно страшно, потому что она знает, что лекарство стоит дорого, и денег на него у родителей нет.

Препарат «Афинитор» Кате прописали московские доктора Медицинского университета им. Н.И. Пирогова, куда родители привезли девочку на обследование. «Это лекарство должно сдержать рост опухолей, не позволит им увеличиваться в размерах» - пообещали врачи. Но радость мамы погасла, когда выяснилось, что стоимость курса лечения на один месяц –150-200 тысяч рублей. И сколько именно времени придется его принимать, пока неизвестно. Впрочем, как и то, где взять средства на его покупку.

Семья в горе и в абсолютной растерянности. В поисках помощи они обратились в фонд и к нашим читателям. Помогите пожалуйста!

КАК ПОМОЧЬ КАТЕ

Пожертвовать через СМС на короткий номер 3443

Отправьте сообщение со словом докторлиза и (через пробел) сумму пожертвования на номер 3443. Например: докторлиза 300.

Пожертвовать через банк:

Банк: «Сбербанк России» ПАО

БИК: 044525225

Расчетный счет: 40703810738000002787

Корр. счет: 30101810400000000225

Назначение платежа:

«Благотворительное пожертвование для Кати Максимишиной»

Дополнительные вопросы можно задать:

info@doctorliza.ru, +7 (495) 150-54-92

ИСТОЧНИК KP.RU

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