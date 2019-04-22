Чем займутся Порошенко и Зеленский после выборов президента Украины 2019

Отгремели предвыборные баталии, опустели избирательные урны – Владимир Зеленский избран следующим президентом Украины. В срок не позднее 3-го июня должна пройти процедура инаугурации, и он официально вступит в новую должность. Но до этого дня, а до него еще больше месяца, действующим главой государства остается проигравший ему выборы Петр Порошенко. И совсем не лишним кажется вопрос, чем этот месяц с хвостиком будет занят Владимир Зеленский? И постарается ли напоследок перед уходом Порошенко максимально затруднить ему жизнь, а если да, то каким способом? Что произойдет в этот период междувластья, пока один будет собирать вещички, освобождая кабинет, а второй пакует чемоданы для переезда на Банковую.

ЗЕЛЕНСКИЙ: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Триумфатору выборов, одержавшему победу с разгромным счетом, сейчас не до отдыха, хотя после бурной кампании любому человеку наверняка захочется расслабиться. У него две задачи – сформировать команду своего правительства и успеть превратить свою партию «Слуга народа» из виртуального образования в реальную политическую силу перед выборами в Верховную Раду Украины.

Команда – слабое место Зеленского. Из представленных соратников на Украине, по большому счету, знают лишь двух – доктора-педиатра и экс-министра финансов. Неизвестно, кто займет места главы правительства, министра обороны, иностранных дел, Генерального прокурора. При этом, на его кандидатов на должности премьера и Генпрокурора должно согласиться большинство Верховной Рады. А в парламенте у Зеленского нет не то что своей фракции, а и даже одного депутата. Это парламент еще того, порошенковского созыва. Хотя уже появились «крысы», бегущие с «тонущего корабля» на брандер победителя, они явно потребуют чего-то взамен на свою лояльность. А это путь закулисных переговоров, соглашений, непрозрачных сделок. То есть то самое, против чего, по большому счету, и проголосовало большинство украинских избирателей.

Незадолго до голосования Зеленский на вопрос, куда он совершит первый визит, ответил, что поедет по Украине. Не исключено, что сейчас это его единственная возможность создать региональные организации своей партии и найти лидеров для нее в регионах. Украинский парадокс – партия, которая в реальности не существует, по всем прогнозам, может получить больше мест в парламенте на грядущих выборах, чем любая другая политическая сила. А набирать в нее функционеров из уже существующих партий для Зеленского не выход – эти лица уже надоели избирателям, и такое формирование новой силы из старых кадров разочарует избирателей Зеленского в самом начале его правления.

Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации:

- Что будет делать Зеленский? Выживать. Он находится в очень непростых условиях и под жестким прессом не только своих сторонников, стоящего за ним энного количества олигархов, обозленных, обделенных при Порошенко и требующих передела собственности под видом политической борьбы и борьбы с коррупцией. На него давят и те украинские политические тяжеловесы, которые потерпели поражение в гонке за президентством. Кроме того, не будем сбрасывать со счетом мощнейший американский фактор. Вашингтон еще до избрания Зеленского президентом попытался встроить Зеленского в свою модель, чтобы превратить его в такой вариант «Порошенко-2.0» и не допустить ухода с антироссийского курса. Особенно это стало заметно по заявлениям в последние дни: звонок Помпео и т.д.

ПОРОШЕНКО – УЙТИ ИЛИ ОСТАТЬСЯ?

Хоть Петра Порошенко в день голосования секретарь СНБО Турчинов и сравнил с Христом, действующий (пока еще) глава Украины не отличается такой христианской добродетелью, как всепрощение. Наоборот, многие из знавших его людей: наряду со скаредностью, жадностью и т.д., отмечают такие его как мстительность. Вместе с тем, никто не отрицает у Порошенко сильных бойцовских качеств. В связи с этим многие предполагают, что Порошенко постарается отомстить за поражение и максимально затруднить Зеленскому работу на новом месте. особенно, если США действительно озаботились его неприкосновенностью, как сообщили некоторые СМИ.

Петр Порошенко пообещал сторонникам не уходить из большой политики после своего поражения.Фото: REUTERS

Алексей МУХИН, гендиректор Центра политической информации:

- По всей видимости, Порошенко попытается насолить Зеленскому в последние дни, может, даже в самый последний день своего президентства, когда, по американской модели поведения, уходящий президент подписывает такое количество указов, распоряжений, принимает такое количество кадровых решений, чтобы максимально затруднить своему сменщику начало реальной работы в новой должности.

Однако, вряд ли Порошенко решится собрать такую гигантскую «навозную» кучу. Если бы он намеревался эмигрировать, тогда другое дело. Но Петр Алексеевич хочет остаться не только на Украине, но и в украинской политике. На это он может надеяться только в том случае, если в результате торговли обменяет эту перспективу на собственную лояльность по отношению к новой власти. Иначе никто ему не гарантирует не то что политического будущего, а и личной неприкосновенности. Уж очень многие хотят видеть Порошенко и без бизнес-активов, и за решеткой. Такой шаг прибавил бы Зеленскому очков в глазах электората и стал бы жупелом для правящей ныне элиты, хотя в стратегическом плане Зеленский от этого больше проиграет, чем выиграет.

Единственное, что Порошенко, несомненно, сделает, так это подпишет закон о языке. В том случае, если ВРУ его примет в окончательном чтении. Для него такой шаг будет подтверждением для его электората верности Порошенко своей политике и его несгибаемости. Зеленскому же это жизнь на новом посту действительно серьезно осложнит.

МЕЖДУ ТЕМ

По взаимному согласию

Система власти на Украине такова, что позволяет охарактеризовать ее как президентско-парламентскую республику. У президента достаточно много полномочий, но есть и существенные ограничительные барьеры. Так, например, президент утверждает кандидатуру премьер-министра по представлению парламента и с его согласия, которую парламенту перед этим и предлагает. Все министры правительства назначаются главой государства по представлению премьер-министра. С подачи главы Кабинета министров он назначает и глав областных администраций, руководителей других органов исполнительной власти.

Самолично президент назначает половину состава Совета Нацбанка Украины, половину состава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, треть Конституционного Суда страны. А вот освободить или назначить Генерального прокурора, Председателя антимонопольного комитета, руководителя Фонда госимущества страны, главу Госкомитета телевидения и радиовещания, президент сам не может, ему для этого необходимо согласие парламента. То сеть практически по каждому значимому кадровому решению по первому властному эшелону ему требуется заручаться согласием большинства в парламенте.

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