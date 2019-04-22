2019-04-22T15:17:21+03:00
Спорт

Аяз Гулиев точно ударил, теперь - по воротам: гол полузащитника принес победу "Спартаку"

"Красно-белые" на своем поле в воскресенье победили красноярский "Енисей" 2:0 [видео]
Сергей КИРИЛЛОВ
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Полузащитник ФК "Спартак" Аяз Гулиев. Фото - instagram.com/fcsm_official/Полузащитник ФК "Спартак" Аяз Гулиев. Фото - instagram.com/fcsm_official/
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Скандальный полузащитник «Спартака», сломавший нос американскому филологу, получил возможность реабилитироваться в глазах болельщиков. Аяза Гулиева в матче чемпионата России по футболу против «Енисея» выпустили с первых минут и он забил второй мяч в матче, где красно-белые победили 2:0.

А ведь если бы избитый им Майкл Коул не простил обидчика и не написал пост в соцсетях, то Аяз мог бы разделить судьбу своих коллег Кокорина и Мамаева.

- Мы с клубом приняли такое решение. Перед Гулиевым была задача - извиниться не только посредством видеообращения, но и игрой, - сказал после матча главный тренер «Спартака» Олег Кононов в эфире телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР. - Я прочитал письмо гражданина Америки. Могу сказать, что добро всегда побеждает зло. То, что Майк Коул таким образом себя повел и поставил, это лично для меня вызывает уважение.

«Аяз, не расстраивай меня», - заканчивался тот пост американца. Гулиев порадовал...

Видео с камер: футболист Спартака Аяз Гулиев избивает пешехода, который помешал проехать ему на красный . Видео с камер: футболист Спартака Аяз Гулиев избивает пешехода, который помешал проехать ему на красный . Бьёт раз, уходит, потом возвращается и начинает избивать по-настоящему. Наказывает. https://t.co/bXGu2edwwP

ИСТОЧНИК KP.RU

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