Аяз Гулиев точно ударил, теперь - по воротам: гол полузащитника принес победу "Спартаку"

Скандальный полузащитник «Спартака», сломавший нос американскому филологу, получил возможность реабилитироваться в глазах болельщиков. Аяза Гулиева в матче чемпионата России по футболу против «Енисея» выпустили с первых минут и он забил второй мяч в матче, где красно-белые победили 2:0.

А ведь если бы избитый им Майкл Коул не простил обидчика и не написал пост в соцсетях, то Аяз мог бы разделить судьбу своих коллег Кокорина и Мамаева.

- Мы с клубом приняли такое решение. Перед Гулиевым была задача - извиниться не только посредством видеообращения, но и игрой, - сказал после матча главный тренер «Спартака» Олег Кононов в эфире телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР. - Я прочитал письмо гражданина Америки. Могу сказать, что добро всегда побеждает зло. То, что Майк Коул таким образом себя повел и поставил, это лично для меня вызывает уважение.

«Аяз, не расстраивай меня», - заканчивался тот пост американца. Гулиев порадовал...