Аяз Гулиев точно ударил, теперь - по воротам: гол полузащитника принес победу "Спартаку"
Скандальный полузащитник «Спартака», сломавший нос американскому филологу, получил возможность реабилитироваться в глазах болельщиков. Аяза Гулиева в матче чемпионата России по футболу против «Енисея» выпустили с первых минут и он забил второй мяч в матче, где красно-белые победили 2:0.
А ведь если бы избитый им Майкл Коул не простил обидчика и не написал пост в соцсетях, то Аяз мог бы разделить судьбу своих коллег Кокорина и Мамаева.
- Мы с клубом приняли такое решение. Перед Гулиевым была задача - извиниться не только посредством видеообращения, но и игрой, - сказал после матча главный тренер «Спартака» Олег Кононов в эфире телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР. - Я прочитал письмо гражданина Америки. Могу сказать, что добро всегда побеждает зло. То, что Майк Коул таким образом себя повел и поставил, это лично для меня вызывает уважение.
«Аяз, не расстраивай меня», - заканчивался тот пост американца. Гулиев порадовал...
Видео с камер: футболист Спартака Аяз Гулиев избивает пешехода, который помешал проехать ему на красный . Видео с камер: футболист Спартака Аяз Гулиев избивает пешехода, который помешал проехать ему на красный . Бьёт раз, уходит, потом возвращается и начинает избивать по-настоящему. Наказывает. https://t.co/bXGu2edwwP
ИСТОЧНИК KP.RU