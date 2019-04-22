Путину рассказали про борьбу пензенской индейки с американской

Глава Пензенской области Иван Белозерцев на встрече с Владимиром Путиным поблагодарил президента за внимание к делам региона.

- У нас построен федеральный кардиологический центр, перинатальный центр, новый драматический театр после пожара, филармония, зал органной музыки и киноконцертный зал, мост, это десятки миллиардов рублей, - перечислял он.

Губернатор рассказал, что за в 2018 год промышленность области выросла на 107,1 процента, выпуск гражданской продукции на предприятиях ВПК составил 12 процентов, а доля малого и среднего бизнеса в общем валовом региональном продукте составляет свыше 30 процентов.

- По сельскому хозяйству мы лидеры в Приволжском федеральном округе по многим позициям: по урожайности зерновых и зернобобовых занимаем лидирующее положение, а по производству мяса индейки мы лидеры в России, - похвастался Белозерцев. - Ввели в эксплуатацию завод общей мощностью 156 тысяч тонн. В Европе два таких завода, у нас самый современный, мощнее – только в Америке. Поставляем на экспорт мясо в 12 зарубежных стран, в том числе создали торговый дом в Арабских Эмиратах.

Глава региона поблагодарил президента и за национальный проект ремонта дорог, по которому область получит 31,6 миллиарда рублей.

- Мы активно участвуем в проекте «Безопасные и качественные дороги». Два года подряд мы в тройке лидеров регионов России, хотя дорог, которые не отремонтированы, у нас еще очень много, и жители на встречах жалуются на это, - признал Белозерцев. - Мы уже идем в сельские территории, в сельские поселения с асфальтовыми дорогами, с ремонтом.